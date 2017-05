Bei einer Razzia im niederländischen Deurningen haben Fahnder am Montag einen Mann verhaftet und 600 Cannabispflanzen beschlagnahmt. Dem Tatverdächtigen wird auch Geldwäsche vorgeworfen.

Polizei findet Cannabisanbau in Dinkelland

ow Deurningen. Rund 600 Cannabispflanzen haben Polizei und Steuerfahnder bei einer Razzia am Montag auf dem Grundstück eines 49-Jährigen am Oude Postweg in Deurningen (Gemeinde Dinkelland) gefunden. Außerdem entdeckten die Fahnder Geräte zum professionellen Cannabisanbau.

Der Tatverdächtige besitzt nach Polizeiangaben mehrere Fitnessstudios in der Region Twente. In einem davon gab es ebenfalls eine Razzia wegen des Verdachts der Geldwäsche. Laut der niederländischen Tageszeitung Tubantia soll der Tatverdächtige auch eine Kartbahn in Rheine betreiben. Der 49-Jährige wurde verhaftet.