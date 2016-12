Polizei erwischt betrügerischen Paketboten auf frischer Tat

dpa Bad Hersfeld. Ein Paketbote aus Hessen hat offenbar mehrere Wochen lang beim Ausliefern Pakete für sich abgezweigt - nun ist er mit seiner Masche aufgeflogen. Dem Mann werde vorgeworfen, im Internet Pakete auf den Nachnamen und mit der Adresse von Menschen bestellt zu haben, deren Wohnort auf seiner Route lagen, berichtet die Polizei Bad Hersfeld. Der 24-Jährige soll dann erfundene Vornamen hinzugefügt haben. Die so adressierten Pakete behielt er. Die Polizei ertappte den Paketzusteller am Montag auf frischer Tat. Er gab zu, Waren in Wert von mehr als 4500 Euro abgezweigt zu haben.