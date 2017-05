Polizei ermittelt nach ICE-Unfall wegen Eingriffs in Bahnverkehr

dpa Dortmund. Nach dem ICE-Unfall am Dortmunder Hauptbahnhof müssen Reisende weiter mit Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Die Ursache für den Zwischenfall mit zwei entgleisten Wagen am Montagabend war auch am Tag danach unklar. Die Bundespolizei leitete inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt ein. Hinweise auf einen Eingriff von außen liegen nach Informationen der dpa aus Ermittlerkreisen aber nicht vor. Wie lange Reisende und Pendler noch mit Einschränkungen rechnen müssen, ist nicht absehbar.