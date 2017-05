Polizei entdeckt viele Mängel und Verstöße

Die Polizei hat am Dienstag erneut den Güterverkehr in der Grafschaft kontrolliert. Dabei gab es teilweise gefährliche Mängel.

gn Lingen. Dreizehn Beamte der Autobahnpolizei und Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim haben am Dienstag eine Großkontrolle durchgeführt. Zwischen 9 und 15 Uhr haben die Einsatzkräfte dabei auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn 30 vor allem den gewerblichen Güterverkehr in den Fokus genommen.

Es wurden 42 Lastwagen und ein Bus kontrolliert, teilte die Polizei mit. 27 der Lastwagen und der Bus wurden dabei beanstandet. Die Beamten stellten 42 Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht, 14 technische Mängel, zwei fehlende Genehmigungen und vier unzureichende Ladungssicherungen fest.

Ladung ungesichert

Ein mit Holz beladener Sattelzug wurde aufgrund technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen. Die Achsaufhängungen und Bremsen waren nicht mehr verkehrstüchtig.

Ein rumänischer Lastwagenfahrer durfte seine Fahrt zunächst ebenfalls nicht fortsetzen. Der mit 16 Tonnen Reifen beladene Transport war mit quasi komplett ungesicherter Ladung unterwegs. Die aufgeschichteten Reifenstapel drohten durch die Plane zu brechen und auf die Fahrbahn zu fallen.

Insgesamt erhoben die Beamten bei den ausländischen Fahrern zwölf Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von 1500 Euro.