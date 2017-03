Polizei entdeckt toten Vater - Mutter und Sohn verletzt

In einem Haus in Oberndorf am Neckar haben Polizisten einen toten 52-Jährigen sowie dessen schwer verletzte Frau und den schwer verletzten Sohn gefunden. Es handele sich um die Familie, die in dem Haus wohnt, teilte die Polizei in Tuttlingen mit.