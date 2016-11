Polizei entdeckt Drogen in Zug-WC

Die Bundespolizei hat Samstagnachmittag einen Mann in Bad Bentheim mit rund 28 Gramm Heroin im Gepäck gefasst. Der 35-Jährige wollte das Rauschgift in einem Zug nach Deutschland schmuggeln.

gn Bad Bentheim. Bei der Kontrolle am Bentheimer Bahnhof in einem international verkehrenden Reisezug von Amsterdam nach Berlin entdeckten die Beamten in einem Versteck der Bordtoilette eine kleine Tüte, in der sich offenbar Rauschgift befand. „Eine Zivilstreife behielt das WC auf der weiteren Zugfahrt im Auge“, heißt es im Polizeibericht.

Als ein 35-jähriger Mann die Drogen kurz dem Hauptbahnhof Osnabrück aus dem Versteck holte, griffen die Beamten zu. Insgesamt wurden rund 28 Gramm Heroin mit einem Straßenhandelspreis von etwa 1400 Euro sowie 130 Gramm Streckmittel beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Da keine Haftgründe gegen den Mann vorlagen, wurde der 35-Jährige aus dem Harz wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn, geführt.