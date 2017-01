Polizei bundesweit mit 22 Millionen Überstunden

Mehr aus diesem Ressort

Die Fronten verhärten sich im Streit um die Einreiseverbote in den USA: Die Demokraten laufen Sturm, der Staat Washington kündigt eine Klage an. Präsident Trump reagiert mit der Entlassung der amtierenden Justizministerin, der er „Verrat“ an ihrem Ministerium vorwirft. mehr...