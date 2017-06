Polizei baut in Lohne ein Trainingszentrum

An der Autobahn 31 in Lohne soll ein neues Übungszentrum für die Polizei entstehen. Das kündigt der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers an und beruft sich auf nicht näher genannte Quellen in Hannover.

gn Lohne. Geplant sei ein Neubau zur Unterbringung des systemischen Einsatztrainings für die Polizeiinspektion, so Hilbers. Die Polizisten sollen dort unter anderem den Einsatz bei häuslicher Gewalt und Kriminalität in Gebäuden trainieren. Der Bau hat nach Angaben von Hilbers ein Investitionsvolumen von 1,6 bis 2 Millionen Euro.

Bisher bereiten sich die Polizisten am Standort in Hesepe auf diese Aufgaben vor. „Die Gebäude dort sind allerdings veraltet und müssen dringend ersetzt werden“, berichtet Hilbers in einer Pressemitteilung. Nach seinen Angaben erstellt das staatliche Baumanagement derzeit die Bauunterlagen, sodass im November dieses Jahres die endgültige Planung steht. Bis Februar kommenden Jahres soll der Bauauftrag vergeben sein. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das Frühjahr 2019 angepeilt.

Der Grafschafter Abgeordnete zeigt sich erfreut darüber, dass die Polizeieinrichtung in der Gemeinde Wietmarschen errichtet wird. Dafür habe er sich in den vergangenen Monaten sehr intensiv eingesetzt, betont er. „Damit wird die polizeiliche Ausbildung in unserer Region gestärkt. Mit der Einrichtung direkt an der A31 in Lohne können auch Synergien gehoben werden, weil sich dort bereits die Autobahnpolizei befindet.“

Das Land habe sich von Beginn an eine weitere Grundstücksfläche neben der Autobahnpolizei gesichert und bereits von dieser Option Gebrauch gemacht. „Die zentrale Lage direkt an der A31 wird sich auszahlen“, ist sich Hilbers, der ebenfalls in Lohne wohnt, sicher.