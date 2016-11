Polittalk beleuchtet „Radmobil in der Stadt“

„Radmobil in der Stadt“ ist das Thema einer öffentlichen Diskussionsrunde der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen e.V. (AGFK) am Montag, 28. November, ab 18.30 Uhr im NINO-Hochbau.

gn Nordhorn. Alle an Fahrradmobilität interessierten Bürger sind zur Teilnahme eingeladen. Die Veranstaltung in Nordhorn bildet den Auftakt einer dreiteiligen Reihe. Die weiteren Polittalks finden am 29. November in Osnabrück und am 30. November in Oldenburg statt.

In drei Diskussionsblöcken von jeweils 20 Minuten Dauer werden verschiedene Themen diskutiert. Im Anschluss an diese drei Talkrunden kommt das Publikum zu Wort.

Eingeleitet werden die Diskussionen durch einen Vortrag. In Nordhorn wird dies Jörg Thiemann-Linden übernehmen, in Osnabrück und Oldenburg Burkhard Stork. Jörg Thiemann-Linden war unter anderem für die Fahrradakademie tätig, die im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums zahlreiche Fortbildungen anbietet. Burkhard Stork ist Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

Die Moderation übernimmt die Journalistin Andrea Reidl, die für verschiedene Print- und Online-Medien arbeitet. Für „Zeit Online“ bloggte sie drei Jahre lang zu den Themen Radfahren und nachhaltige Verkehrskonzepte.

„Radverkehr nimmt seit Jahren stetig zu und leistet damit einen wichtigen Beitrag, um die Herausforderungen im Hinblick auf die Mobilität innerhalb und außerhalb von Städten zu meistern“, weiß Nordhorns Stadtbaurat Thimo Weitemeier. Er lädt alle Nordhorner ein, sich an der Diskussionsrunde zu beteiligen.

Die Veranstaltung beginnt am Montag, 28. November, um 18.30 Uhr im Manz-Saal im Kompetenzzentrums NINO-Hochbau.