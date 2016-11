Politiker dürfen auf Plattdeutsch debattieren

Einstimmig hat der neue Rat der Samtgemeinde Emlichheim am Mittwoch beschlossen, dass Redebeiträge auch in Plattdeutsch vorgetragen werden dürfen.

Emlichheim. Keine große Debatte führten die alten und neuen Mitglieder des Rates der Samtgemeinde Emlichheim über die neue Geschäftsordnung. Der CDU-Politiker Jan Harms-Ensink hatte den Antrag gestellt, dass Debattenbeiträge auch in Plattdeutsch gesprochen werden dürfen. Harms-Ensinks Tochter Katrin hatte vor Kurzem als Teilnehmerin der Plattdeutschkonferenz im Europäischen Parlament in Brüssel für den Erhalt und die Verbreitung des Plattdeutschen geworben. Katrin Harms-Ensink hatte 2015 den Plattdeutsch-Lesewettbewerb auf Niedersachsenebene für sich entschieden und war in Brüssel Mitglied der niedersächsischen Delegation.

Sprache soll lebendig bleiben

„Wenn die EU sich damit beschäftigt, dann sollten wir das auch tun“, warb Jan Harms-Ensink für die plattdeutsche Sprache, denn: „Wir haben nur eine Chance, wenn die Sprache lebendig bleibt.“

Die Bürgermeisterin der Samtgemeinde, Daniela Kösters, betonte vorsorglich, dass die Amtssprache in Emlichheim Hochdeutsch bleibe. Zudem sei Platt als Minderheitensprache anerkannt und man dürfe daher im Rat sowieso plattdeutsch sprechen. Für die SPD vergewisserte sich „Jöne“ Strenge schmunzelnd, dass die Protokolle der Sitzungen doch wohl weiterhin in Hochdeutsch verfasst werden. Der „Plattdeutsch-Beschluss“ für die Geschäftsordnung erfolgte einstimmig.

Zum Vorsitzenden des Rates der Samtgemeinde wählten die Politiker wieder Gerhard Trüün (CDU), der sich bemühen will, die Sitzungen „mit der gebotenen Fairness“ zu führen. Stellvertretender Ratsvorsitzender ist Parteifreund Jan Harms-Ensink.

Fritz Berends ist 1. Stellvertreter

Bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister wurde Fritz Berends (CDU) mit der Mehrheit der Stimmen aus CDU und FDP zum 1. Stellvertreter gewählt. Ein einstimmiges Votum aller Ratsmitglieder gab es für den Christdemokraten Rudolf Ribbert bei der Wahl des 2. Stellvertretenden Bürgermeisters. „Wir halten Rudolf Ribbert für einen erfahrenen Ratsherren, mit dem wir immer vertrauensvoll zusammengearbeitet haben“, begründete Dieter Schowe die einhellige Zustimmung der Sozialdemokraten.

Für den politisch wichtigen Verwaltungsausschuss der Samtgemeinde wurden folgende Personen benannt: CDU: Rudolf Ribbert, Arne-Jan Helweg, Albert Stegeman, Gerhard Trüün und Fritz Berends. SPD: Heinrich Strenge und Dieter Schowe. GDF: Hermann Borghorst. FDP: Henk Hesselink (Grundmandat).

Glosse

Von Manfred Münchow

Politik auf Plattdeutsch

Hey, verflucht noch mal, da muss ich auf meine alten Tage doch glatt noch mal eine Fremdsprache lernen. Immerhin haben die Politiker im Emlichheim beschlossen, dass im Rat auch Platt gesprochen werden darf. Hochdeutsch kann ich, über andere Leute auch und emsländisches Platt ein bisschen. Grafschafter Platt wäre dann die vierte Sprache.

Und das alles nur, weil Harms-Ensinks Jan seine Tochter, die Katrin, mit ihrem Plattdeutsch vor den Politikern der Europäischen Union gesprochen hat. Jetzt will der stolze Papa, dass man auch im Emlichheimer Parlament Platt sprechen darf. Das kann ja heiter werden. Die Politiker da können wohl alle Platt. Aber was ist, wenn der Pastor, der Schulmeister oder andere Doktoren zu Gast sind? Oder wenn die Zeitung mal einen Schreiber schickt, der aus Bayern kommt. Die laufen dann ganz schnell wieder weg.

Kösters Daniela, die Bürgermeisterin, hat bestimmt schon überlegt, wo die Kabine mit dem Dolmetscher ins Haus Ringerbrüggen eingebaut wird. So machen die das beim Europaparlament in Brüssel auch, wenn die sich überlegen, wer das viele Geld bekommen soll, das die vorher aus unseren Portmonees genommen haben. Vielleicht bezahlen die ja auch den Dolmetscher für Emlichheim. Möglich ist das. Immerhin haben die früher ja auch schon die Klos für den Festplatz in Uelsen mitbezahlt.

Hauptsache, die Emlichheimer passen auf, dass sie künftig auch noch Geld aus der Kasse des Landkreises bekommen. Landrat Kethorn kann ja auch Platt, aber ob Fietzeks Uwe, der bei der Arbeit meistens auf der Kreiskasse sitzt, die Emlichheimer künftig auch noch versteht? Der ist sowieso immer so geizig.

Mal schauen, ob die Emlichheimer, die plattdeutsche Sprache überall bekannter machen. Immerhin liegen sie damit im Trend. Die Besinnung auf Regionalität ist überall zu spüren. In diesem Sinne: Emlichheimer sprechen Platt und das sogar bei der Europäischen Union.

Diesen Kommentar lesen Sie am Freitag auf Plattdeutsch in der gedruckten Ausgabe der GN und hier im E-Paper.

