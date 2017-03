Politik will Emlichheimer Schuldenberg abtragen

Emlichheim. Mit rund zehn Millionen Euro steht die Samtgemeinde in der Kreide. Einstimmig ist in der vergangenen Woche ein Konzept verabschiedet worden, mit dem der Schuldenberg in einem Zeitraum von 30 Jahren abgetragen werden soll. Die Pläne werden jedoch ausdrücklich erst dann realisiert, wenn alle Mitgliedsgemeinden zugestimmt haben.

Jedes Jahr sollen rund 330.000 vom Schuldenberg der Samtgemeinde Emlichheim abgetragen werden. Die Vereinbarung sieht vor, dass jeweils die Hälfte aus der Samtgemeindekasse sowie von den Mitgliedsgemeinden dafür zur Verfügung gestellt werden. Sollte die geplante Entschuldung bei der Samtgemeinde nicht in der geplanten Höhe realisiert werden können, reduziert sich auch der Anteil der Mitgliedsgemeinden entsprechend.

Die Verteilung der Anteile unter den Mitgliedsgemeinden richtet sich nach der jeweiligen Steuerkraft. Für dieses Jahr ergäbe das nach einer Beispielrechnung aus dem Rathaus folgende Aufteilung der von den Mitgliedsgemeinden aufzubringenden 165.000 Euro:

Emlichheim: 90.146 Euro.

Hoogstede: 22.631 Euro.

Laar (ohne Steuerkraft Europark): 21.622 Euro.

Ringe: 30.601 Euro.

Neben den Schulden der Samtgemeinde (9,98 Millionen Euro) gibt es auch bei einigen Mitgliedsgemeinden Schulden, die sich angehäuft haben. Die Gemeinde Emlichheim stand zum Ende des vergangenen Jahres mit 1,46 Millionen Euro in der Kreide, die Gemeinde Ringe mit 1,4 Millionen Euro und die Gemeinde Hoogstede mit 343.000 Euro. Allein die Gemeinde Laar war zum Jahreswechsel schuldenfrei.

Die Kommunalaufsicht hatte der Samtgemeinde Emlichheim bereits im April des vergangenen Jahres einen deutlichen Hinweis gegeben, an ihrer Entschuldung zu arbeiten. Schließlich liege die Pro-Kopf-Verschuldung rund 70 Prozent über dem Landesdurchschnitt. Die Höhe der Verschuldung begründet man im Rathaus mit der hohen Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre bei gleichzeitiger „chronischer Unterfinanzierung“ des Haushalts. Zudem bediene die Samtgemeinde viele freiwillige Aufgaben.

Und auch in den nächsten Jahren sind in der Samtgemeinde wichtige Investitionen geplant. Dazu zählen unter anderem der Neubau eines Feuerwehrhauses in Laar (300.000 Euro), Baumaßnahmen an der Grundschule Emlichheim (600.000 Euro) und die Anschaffung eines Großfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Hoogstede (310.000 Euro). „Dennoch gelingt es, das Entschuldungsziel in der Finanzplanung darzustellen und zu einem Schuldenabbau von circa 1 Million Euro bis zum Jahr 2020 zu kommen“, heißt es in einer Vorlage des Rathauses an die Politiker.