Politik machen jenseits gewählter Räte

Nordhorn. Beispiele für Engagement von Bürgern, die versuchen, Politiker auf Trab zu bringen oder als Bürgerinitiative selbst die Richtung zu bestimmen, gibt es einige in der Grafschaft, wie den Widerstand gegen die Nordumgehung in Nordhorn, gegen die Reaktivierung des Flughafens Twente oder gegen Auswüchse bei der Innenstadtbebauung in Bad Bentheim. Folgende Beispiele zeigen exemplarisch, was Bürger bewegen können:

Notgemeinschaft Nordhorn-Range, gegründet am 13. April 1989

Der Bombenabwurfplatz Nordhorn-Range wird bereits seit 1933 militärisch genutzt. 1947 bauen die Briten ihn aus zu einem Luft-Boden-Schießplatz. 2002 geht er in deutsche Verwaltung über. Bereits in den 1950-er und 1960-er-Jahren werden die Grafschafter rund um den Platz und in den Einflugschneisen zunehmend belästigt und in Angst versetzt durch den Lärm extremer Tiefflüge, durch Fehlabwürfe von Übungsmunition und mehrere Flugzeugabstürze. In den 1970er-Jahren formiert sich eine breite Bürgerbewegung als Vorläufer der offiziellen Gründung der Notgemeinschaft im Frühsommer 1989. Tausende Anwohner und Friedensaktivisten sind in zahlreichen Demonstrationen unterwegs, Straßen werden blockiert. Zahllose Unterschriftenlisten werden Verantwortlichen überreicht. – Dass die Proteste nicht ungehört bleiben, beweisen die Besuche hochrangiger Politiker auf und vor der Range. Im Wahlkampf werden vollmundige Zusagen gemacht. So sagt der damalige Ministerpräsident und spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder, er werde dafür sorgen, dass die Range geschlossen wird. Kaum einer hält sich an seine Zusagen. Als ein Erfolg der Bürgerbewegung ist zu werten, dass der Platz nie erweitert wurde und der Flugbetrieb deutlich reduziert worden ist.

Der öffentliche Druck gegen die Range ist trotz der Unterstützung durch Kirchen, Kommunen und Institutionen abgeflaut. Die alten Kämpen sind müde, der Nachwuchs bleibt aus. Nach wie vor wird nach Lösungen noch durch Appelle, Resolutionen und am Verhandlungstisch gesucht.

2013/14: Initiative fordert „Tempo 70 auf der L 39 zwischen Bentheim und Gildehaus“

Der tödliche Unfall eines 15-Jährigen auf der L 39 vor fast drei Jahren, am 12. September 2013, zwischen Bad Bentheim und Gildehaus bringt das Fass zum Überlaufen. Etliche Bürger melden sich, die sich beim Überqueren des Straßenstücks unsicher oder sogar gefährdet fühlen. Die Dunkelampel funktioniert angeblich nicht zuverlässig, Raser gefährden die Sicherheit schwächerer Verkehrsteilnehmer. Gefordert wird Tempo 70 auf dem gesamten Straßenstück, denn etappenweise darf auf diesem Stück Landstraße noch immer 100 gefahren werden, obwohl sich zwischen den Stadtteilen ebenfalls große Wohngebiete befinden. Wie eine Welle findet diese Forderung vor allem über Facebook viele Unterstützer bei nur wenigen ablehnenden Stimmen. Daraus entsteht eine Unterschriftenaktion, die die Ratsmitglieder der Stadt und die Verwaltung voll unterstützen, denn die Stadt hat nicht das Sagen auf der L 39. Wochenlanges Engagement von Bürgern und Stadt führen schließlich zum Erfolg. Im April 2014 ordnet der Landkreis endlich Tempo 70 für den Straßenabschnitt an. Auf knapp zwei Kilometern müssen auch die Eiligen sich nun beschränken. Innerhalb von Gildehaus wird Am Mersch ein weiterer Gefahrenpunkt entlang der Strecke entschärft.

BI „Bürger- und Kulturzentrum Schüttorf“ konstituiert sich Ende 2015

Die Diskussionen über eine Nachfolgeeinrichtung für das Unabhängige Jugendzentrum Komplex in Schüttorf dauern schon länger als ein Jahrzehnt. Das Gebäude an der Mauerstraße gilt in der Verwaltung als „abgängig“. Doch immer wieder hatten andere Projekte Vorrang: vom Stemmann-Umzug bis zur neuen Sporthalle. Es fehlte also das Geld für das gewünschte Soziokulturelle Zentrum. Die Bürgerinitiative, die sich Ende 2015 gründet, spricht lieber von einem Bürger- und Kulturzentrum. Denn der BI schwebt nach Auskunft ihres Sprechers Arthur Lieske ein generationenübergreifendes Konzept vor, am liebsten mit einem in Schüttorf bisher nicht vorhandenen Veranstaltungssaal mit etwa 400 bis 500 Plätzen. Das jedenfalls ist das Ergebnis zahlreicher Diskussionen innerhalb der BI, „einem ganz breiten Spektrum aller Vereine und am Kulturleben Beteiligten, vom Karnevalsverein über den FC Schüttorf 09 bis hin zum Musikverein. Bei der Gründung waren 50 engagierte Bürger plus der Komplex-Verein mit von der Partie. Jetzt treffen sich regelmäßig noch etwa zwei Dutzend Schüttorfer, um „als breite gesellschaftliche Basis“ Einfluss auf die politischen Entscheidungsprozesse zu nehmen. Darauf hat die Politik ihrerseits reagiert und beteiligt sich an den BI-Treffen. Jetzt sucht man gemeinsam nach Lösungen und hofft auf Zuschüsse aus einem Programm zur Industriebrachensanierung. In diesem Rahmen könnte, so die BI, sogar eine große Lösung verwirklicht werden, weil es 50 Prozent Zuschüsse geben könnte. Klappt das nicht, geht die BI von den alten Zusagen aus: Kleine Lösung am Standort Baumwolllager mit städtischer Förderung in Höhe von zwei Millionen Euro.

GBF entsteht aus Widerstand gegen Müllverbrennung im Europark

Politisches Engagement von Bürgern hat ihren Ursprung oft in bestimmten Ereignissen. In Emlichheim ist es in den Jahren 2003/2004 das Bekanntwerden der Pläne zum Bau einer Müllverbrennungsanlage im grenzüberschreitenden Industriegebiet Europark, das für erheblichen Widerstand sorgt. Gebündelt wird dieser Widerstand in der Gründung einer Bürgerinitiative, die in der Folgezeit den bisherigen Rathausparteien CDU, SPD und FDP ziemlich einheizt.

Dabei wird das Anliegen der Bürgerinitiative, die Müllverbrennung zu verhindern, von einem breiten Teil der Bevölkerung getragen. Bei einer Bürgerbefragung sprechen sich mehr als 90 Prozent – derjenigen Bürger, die an der Abstimmung teilgenommen haben – gegen die geplanten Müllöfen aus. In der politischen Diskussion geht damals ein Riss durch die Samtgemeinde.

Die Situation ist so heiß, dass mit Daniela Kösters eine Kandidatin aus den Reihen der Verbrennungsgegner die CDU-Dominanz durchbricht und den Chefsessel im Rathaus als neue Bürgermeisterin der Samtgemeinde erobert. Die Bürgerinitiative und deren Sympathisanten haben den Bau der Müllverbrennungsanlage im Europark letztlich nicht verhindern können, aber dazu geführt, dass ein technischer Stand der Anlagen durchgesetzt wird, dem auch Kritiker Anerkennung zollen. Aus den Reihen der Bürgerinitiative gegen die Müllverbrennung formiert sich das Grafschafter Bürgerforum (GBF), das bei den Kommunalwahlen den Einzug in die Räte schafft. Inzwischen sind die hitzigen Diskussionen weniger geworden. Das GBF, das keine Partei sein wollte, ist faktisch dazu geworden und stellt sich der Realpolitik.