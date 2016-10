Poetry-Slam: Florian Wintels ist Landesmeister

Oldenburg/Bad Bentheim/Lingen. Große Erfolge haben am Wochenende drei Grafschafter bei der Niedersächsisch-bremischen Slam-Poetry-Meisterschaft in Oldenburg gefeiert. Florian Wintels aus Bad Bentheim holte sich dabei den Titel des Landesmeisters, Theresa Sperling aus Nordhorn landete auf dem 5. Platz und Kira Müller aus Neuenhaus ist Vize-Meisterin bei den unter 20-Jährigen. Florian Wintels über seinen Sieg gegenüber den GN: „Es war ein sehr stark besetztes Finale und das Stechen war unfassbar, da ich auch mit meinen beiden Zimmerkollegen, Johannes Berger und Tobi Kunze aus Hannover, drin war. Die Kulisse war überwältigend: tolle Menschen vor und vor allem auf der Bühne.“

Lesen ist nicht Florian Wintels Ding, Schreiben auch nicht unbedingt. Trotzdem verdient der Bad Bentheimer mit Sprache sein Geld: Der 23-jährige ist Poetry Slammer ist nicht nur frisch gekürter Niedersächsisch-Bremischer Landesmeister, sondern auch am 1. November Gast beim 1. Emsland Hate Slam in Lingen.

Du bist unser Gast beim 1. Emsland Hate Slam. Hast du selbst auch schon einmal hasserfüllte Reaktionen auf deine Texte erlebt?

Ich habe einen Text, der ist sehr zornig geschrieben, der heißt „Scheiß drauf“. Da mache ich an einer Stelle einen Witz über Jesus. Überhaupt nicht schlimm, Jesus kommt auch gut weg in dem Text. Aber da habe ich eine Mail bekommen, in der stand, warum ich denn den Herrn und Erlöser durch den Dreck ziehe. Was aber gar nicht der Fall war! Es ist ein ganz harmloser Witz. Das war das Krasseste, was ich an negativer Reaktion bekommen habe.

Das Publikum bei Poetry Slams erwartet aber doch eigentlich ein gewisses Maß an Bösartigkeit.

Das stimmt. Aber ich bin inzwischen etwas zurückhaltender. Früher habe ich krassere Sachen geschrieben, das mache ich nicht mehr.

Wie schreibst du deine Texte?

Es fällt mir nicht immer überall etwas ein, aber es kann immer passieren. In mein Handy schreibe ich oft in der Notizfunktion was rein. Wenn ich genug Ideen habe, dann kaufe ich mir ein kleines Heft mit 16 Seiten, dann fülle ich den Raum, die fünf Minuten, die man bei einem Slam hat. Aber der Text entsteht schon vorher in meinem Kopf, der ist quasi fertig gebaut, bevor er geschrieben wird. Das Aufschreiben ist dann mein Projekt. Ich kann besser arbeiten, wenn ich das handschriftlich mache.

Was löst den Impuls zu schreiben aus?

Natürlich lasse ich mich von anderen Texten inspirieren, aber auch von Filmen, von Musik, von Stimmungen, die ich gerade habe. Wenn ich traurige Musik höre, dann kann ich ein ernstes Thema, über das ich gerade nachdenke, weiterspinnen.

Gibt es wiederkehrende Themen?

Früher war es tatsächlich das Motiv Kot (lacht). Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, eine Textsammlung, die heißt „Sieben auf einen Scheiß“. Mittlerweile ist das Hauptmotiv in meinen Texten das Glück, das Glücklichsein. Das kommt immer wieder.

Wie arbeitest du? Liest du die Texte im Entstehen schon laut?

Der Bühnenvortrag steht im Mittelpunkt. Ich schreibe die Texte für die Bühne, deshalb muss der Text vor allem eine Show sein. Ich würde sagen, meine Texte kann man schwer lesen, ohne dass man mich dabei sieht. Ich trage meine Texte auch immer frei vor, vorlesen kann ich nicht so gut. Ich versuche auch immer, meine Texte schnellstmöglich auf die Bühne zu bringen. Das ist das kalte Wasser, das ich brauche.

Wie hat sich deine Faszination für Sprache entwickelt? Kam die übers Lesen?

Tatsächlich lese ich extrem wenig. Ich bin ein sehr aufgedrehter Mensch, der sich nicht ruhig hinsetzen und zehn oder 20 Seiten lesen kann. Ich brauche immer was zu tun. Beim Poetry Slam war gar nicht so die Sprache im Vordergrund, sondern das Auf-der-Bühne-Stehen. Was mich fasziniert am Poetry Slam, ist, dass man komplett alleine auf der Bühne steht und dass man als einzelne Person einen riesigen Raum mit Worten füllen kann. Ich schreibe auch sehr gerne sehr pathetische Sachen, große Sachen. Das finde ich total abgefahren, dass ein Mensch da stehen kann und tausend Leuten Gänsehaut machen kann, nur mit dem, was er sagt. Das ist der Reiz.

Hast du Lieblingsworte, die besonders gut klingen?

Früher habe ich gerne Scheiße gesagt, weil es ein intensives Wort ist. Bei Scheiße ist immer viel Wut und Energie dabei, und Wut und Energie kommen sehr gut auf Slam-Bühnen. Und Glück ist ein schönes Wort. Das muss gar nicht ausgesprochen sein, das kann auch umschrieben werden. Aber ich tue mich schwer damit, einfach zu formulieren. Ich komme sehr schwer auf den Punkt, wenn ich schreibe. Deshalb sind meine Texte auch erst einmal sieben, acht Minuten lang. Dann muss ich rauskürzen. Ich versuche einfache Dinge so zu verpacken, dass sie schön klingen. Ich will facettenreich schreiben. Deswegen bin ich dankbar, dass es viele Worte gibt, die ich benutzen kann.

Wie wichtig ist dir der Wettstreit bei Poetry Slams?

Ich steh da darauf, ich bin ein Wettbewerbstyp. Ich schreibe die Texte ja für den Wettbewerb. Eine Meisterschaft habe ich ja schon gewonnen, die niedersächsisch-bremische 2013. Das war schon ein gutes Gefühl. Letztes Jahr war ich ganz ganz knapp davor, sogar die Deutschen Meisterschaften zu gewinnen, 0,2 Punkte haben mir am Ende gefehlt. Da habe ich schon Ehrgeiz, ich hab Bock auf den Wettbewerb. Auch wenn wir uns natürlich alle gut kennen, man spricht ja von der Slamily, der Slammer Family. Aber der Wettbewerbsgedanke macht´s noch ein wenig spannender, dann ist das Adrenalin da.

Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Kann Poetry Slammer ein Beruf sein?

Ich studiere in Paderborn Populäre Musik und Medien. Danach würde ich sehr gerne mit meiner Musik mein Geld verdienen. Aber es ist deutlich schwieriger als Musiker auf die Bühne zu kommen, als als Slammer. Im Moment habe ich richtig Spaß, auf der Bühne zu stehen und finanziere damit mein Studium. Damit bin ich sehr autark. Es wäre auch nicht schlimm, wenn das erst einmal der Weg wäre. Oder vielleicht geht es in Richtung Radio, Fernsehen, Medien. Auf jeden Fall möchte gerne in die erste Reihe.

Über Florian Wintels

Seinen ersten Auftritt als Poetry Slammer hatte Florian Wintels 2009, vier Jahre später stand er im Finale der U20-Meisterschaften – und wurde Dritter. Seitdem wird der Bad Bentheimer für Auftritte in ganz Deutschland gebucht, auf 80 bis 120 Termine bringt er es inzwischen. Wintels (Jahrgang 1993) studiert in Paderborn Populäre Musik und Medien, die Musik ist seine zweite große Leidenschaft: Er ist Mitglied der Bands The Redphones und Gilderoy.

