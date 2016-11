Poetry Slam-Begeisterte füllen „Treff 10“

Mehr aus diesem Ressort

Eine spannende Frage soll in Bad Bentheim geklärt werden. Ist das große Auferstehungsbild des Hauptaltares in der Pfarrkirche St. Johannes ein Werk des Malers Peter Paul Rubens? Ein Gutachten soll Klärung bringen.

Ab Freitagvormittag nahmen insgesamt 330 Schwimmer am 24-Stunden-Schwimmen im Badepark Bentheim teil. Die erschwommenen Spenden kommen dem Verein „Herzenswünsche" zu Gute.

Plattdeutsch war am Sonnabend die Hauptsprache im Schüttorfer Jugendzentrum „Komplex": Dort standen zehn Bands aus Niedersachsen auf der Bühne, um den diesjährigen Sieger des „Plattsounds"-Bandcontests zu küren.

Die Bentheimer Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand ausgerückt. Zwar war in dem Haus nur ein Aschenbecher in Brand geraten – ohne das schnelle Eingreifen der Kameraden hätte sich das Feuer ausgebreitet.