Piloten stürzen Lufthansa in Streikchaos

dpa Frankfurt/Main. Der Pilotenstreik bei der Lufthansa soll nun bis einschließlich Freitag dauern und trifft Hundertausende Passagiere. Zum Ende des ersten Streiktages setzte die Vereinigung Cockpit am Abend noch eins drauf und dehnte den Ausstand auf nun drei Tage aus. Am Freitag würden ganztägig Kurzstreckenflüge bestreikt, die aus Deutschland starten, teilte VC in Frankfurt mit. Die Lufthansa kündigte einen Sonderflugplan auch für den Freitag an. Er werde bis morgen Mittag fertiggestellt, hieß es. Die erneute Verlängerung des Ausstands habe man mit vollkommenem Unverständnis zur Kenntnis genommen.