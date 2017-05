Phantombildzeichner treffen sich zu Erfahrungsaustausch

Phantombildzeichner aus ganz Deutschland kommen heute zu einem Erfahrungsaustausch in Hamburg zusammen. Bei dem Treffen im Polizeimuseum gehe es auch um Neuerungen in der Phantombilderstellung, teilte eine Polizeisprecherin mit.

