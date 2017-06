Pfingstlauf wieder ein heißes Pflaster

Am Ende lagen die Teilnehmer aus den Niederlanden in drei von vier Entscheidungen ganzvorne. Einen Streckenrekord stellte Jessica Oosterloo über zehn Kilometer auf. Aber auch die Grafschafter Leichtathleten überzeugten.

Emlichheim. Der Emlichheimer Pfingstlauf bleibt ein Magnet – für Läufer und Publikum. Auch bei der 27. Auflage tummelten sich am Freitagabend in den verschiedenen Läufen zahlreiche kleine und große Sportler, die von den Zuschauern lautstark unterstützt wurden. Der tolle Rahmen zog neben den vielen Breitensportlern auch die Spitzenläufer an. „Wenn es nicht der Emlichheimer Pfingstlauf gewesen wäre, wäre ich heute wahrscheinlich nicht an den Start gegangen“, sagte Gerold Hartger, der stärkste Läufer der Region. Denn der Niedergrafschafter im Trikot des LC Nordhorn hatte zuletzt mit einer Fußverletzung zu kämpfen und gehört außerdem zu den Läufern, denen die sommerlichen Temperaturen nicht in die Karten spielen. „Bei solchem Wetter trainiere erst gar nicht“, sagte Hartger, der dennoch beim Hauptlauf an der Startlinie stand und sich über die zehn Kilometer kämpfte. In den ersten beiden Runden bildete Hartger zusammen mit dem Niederländer Erik Driesen noch das Führungsduo. Anschließend legte Driesen aber einige Meter zwischen sich und seinen Hauptkonkurrenten. Mit einer Zeit von 32:07 Minuten war der Vorjahressieger auch diesmal der Schnellste. Hartger, der davor achtmal in Folge den Pfingstlauf gewonnen hatte, lief in 32:23 Minuten als Zweiter über die Ziellinie. Dahinter unterstrich Klaus Eckstein wieder einmal seine ausgezeichnete Form. In 34:02 Minuten holte sich der LCN-Athlet, der seit diesem Jahr der Wettkampfklasse M 50 angehört, souverän den dritten Platz. „Es macht immer viel Spaß hier zu laufen. Die Atmosphäre ist toll“, sagte Eckstein.

Mit Heiner Harink (LCN, M 30), Alfred Harmsen (SG Haftenkamp, M 55), Heinz Stroeve (SCU Emlichheim, M 65) und Berhold Nykamp (LCN, M 70) konnten sich auch weitere Läufer aus der Grafschaft Altersklassensiege sichern.

Ein seltenes Bild gab es in der Frauenkonkurrenz. Dort war mit Jessica Oosterloo eine Läuferin am Start, die sogar in die Phalanx der Top-Läufer bei den Männern eingreifen konnte. Die Niederländerin gehört zu den besten Straßenläuferinnen ihres Landes und zeigte auch auf dem Emlichheimer Pflaster ihre Qualitäten. Mit einer Zeit von 36:28 Minuten stellte sie einen neuen Streckenrekord auf. Dabei spiegelte diese Zeit noch nicht einmal ihr Leistungspotenzial wider. „Ich kann 34-er Zeiten laufen. Aber zu Beginn des Jahres war ich drei Monate verletzt“, berichtete Oosterloo, die über das soziale Netzwerk Facebook auf den Lauf aufmerksam geworden war. Hinter ihr sicherten sich Kerstin Evers (LG Papenburg-Aschendorf) und Lokalmatadorin Kirsten Schnieders (LC Nordhorn) die Plätze zwei und drei. Auf übermächtige Konkurrenz muss sich das Duo wohl auch im kommenden Jahr einstellen. „Es hat viel Spaß gemacht, hier zu laufen. Ich komme im nächsten Jahr gerne“, sagte die Siegerin.

Einen Sieger aus dem Nachbarland gab es auch über fünf Kilometer. Dort wiederholte William van Eeken in 16:59 Minuten seinen Vorjahreserfolg. Dicht auf den Fersen war dem Niederländer aber ein großes Nachwuchstalent aus der Grafschaft. LCN-Athlet Marvin Beckemper, der noch der Jugendklasse U 20 angehört, überquerte nur sieben Sekunden später als Zweiter die Ziellinie. Eine starke Leistung zeigte auch Heinrich Wilmink (LCN), der als Starter der Altersklasse M 60 in 18:30 Minuten Platz fünf in der Gesamtwertung herauslief. Bei den Frauen gewann Birgit Majunke in 21:01 Minuten das Rennen.

Richtig bunt war es zuvor wieder bei den Staffelrennen über 4 x 1000 Meter zugegangen. Die Staffeln, bei denen viele Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn in fantasievollen Kostümen unterwegs sind, sind der heimliche Höhepunkt des Laufes. Der Spaß steht dabei über allem, obwohl viele Staffeln auch mit Ehrgeiz bei der Sache sind. Fast eine Minute schneller als alle Konkurrenten war dabei in 13:56 Minuten die Staffel „FC Umkloppen I“ mit Chris Jesco Arends, Niklas Klompmaker, Mario Wojtaszek und Maximilan Reurik. Viel Betrieb herrschte auf der Strecke auch bei den Schülerläufen über einen und zwei Kilometer (ausführlicher Bericht am Mittwoch auf der Jugendsportseite).

