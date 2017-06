Pfingstlauf: Driesen ist erneut der Schnellste

Emlichheim. Erik Driesen hat wie im Vorjahr den Emlichheimer Pfingstlauf gewonnen. Bei der 27. Auflage setzte sich der Niederländer am Freitagabend im Hauptlauf über zehn Kilometer mit einer Zeit von 32:07 Minuten gegen Gerold Hartger vom LC Nordhorn durch, für den 32:23 Minuten gestoppt wurden. Dritter wurde Hartgers Vereinskollege Klaus Eckstein (34:02). Bei den Frauen siegte die Niederländerin Jessica Oosterloo in 36:28 Minuten – Streckenrekord. Auf den weiteren Plätzen folgten Kerstin Evers (40:38, LG Papenburg-Aschendorf) und Kirsten Schnieders (41:36) vom LC Nordhorn. Während sich Driesen in der dritten Runde von Hartger absetzte, feierte Oosterloo bei ihrem ersten Start in Emlichheim einen Start-Ziel-Sieg.

Bei sommerlichen Temperaturen herrschte in Emlichheim einmal mehr Volksfestatmosphäre. Der Pfingstlauf bestätigte seinen Ruf als Breiten- und Spitzensport-Veranstaltung. Neben den Top-Athleten gingen in den verschiedenen Konkurrenzen auch viele Nachwuchs- und Freizeitläufer auf die Strecke. Besonders beliebt sind in Emlichheim traditionell die Staffelläufe, bei denen viele Aktive verkleidet an den Start gehen.

Im Fünf-Kilometer-Lauf, der als vorletzter Wettbewerb vor dem Hauptlauf gestartet wurde, war der Niederländer William van Eeken mit einer Zeit von 16:59 Minuten der Schnellste. Die Frauenkonkurrenz entschied die Lingenerin Birgit Majunke (21:01) für sich.

