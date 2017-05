Pfingsten erstmals keine Priesterweihe im Bistum

Die katholische Kirche in Deutschland hat Nachwuchsprobleme. Im Bistum Osnabrück wird es an Pfingsten 2017 zum ersten Mal seit mehr als hundert Jahren keine Priesterweihe geben – weil es keine Kandidaten gibt.

Irgendeiner findet sich immer? Diesmal nicht. Für das Jahr 2017 notiert das Bistum Osnabrück eine glatte Null in der Rubrik der neuen Priester. „Der Mangel ist eklatant", sagt Bistumssprecher Hermann Haarmann. Bis ins Jahr 1900 hat er die Weihe-Statistik zurückverfolgt, noch nie musste wegen Mangels ausgesetzt werden. Haarmann geht davon aus, dass es auch in den Jahren vor 1900 immer ausreichend Bewerber gab.

Die Null ist neu, die Tendenz nicht: Seit Jahren heben Männer nur noch vereinzelt den Finger für den Dienst in der Kirche. Einziger zweistelliger Ausreißer in den vergangenen 20 Jahren war laut Statistik 2002 mit zehn Weihen. Seit 2010 sind nur noch ein oder zwei neue Priester pro Jahr aus dem Bistum Osnabrück dazugekommen.

Die Akzeptanz der Kirche schrumpft mit der Zahl ihrer Mitglieder: „Die Kirche hat einen starken Bedeutungsverlust innerhalb der Gesellschaft erfahren. Der Rückgang der Priesteramtskandidaten steht damit in engem Zusammenhang“, erklärt Ulrich Beckwermert, Domkapitular, Personalreferent und Regens im Bistum Osnabrück. „Die Zeiten von Hochwürden sind vorbei.“

Zölibat hoher Anspruch

Der Priesterberuf sei erfüllend und nah an den Menschen, könne aber auch belastend sein, sagt Beckwermert. Die Verkündigung des Glaubens sei anspruchsvoller geworden, das Zölibat als Lebensform ebenfalls ein hoher Anspruch. Derzeit gebe es vier Kandidaten, die sich im Bistum Osnabrück auf das Priesteramt vorbereiten und in den nächsten Jahren fertig werden. „2018 werden wir wieder eine Priesterweihe feiern können“, hofft Beckwermert.

Der Abwärtstrend ist im Übrigen kein Osnabrücker Phänomen. In den 27 deutschen Bistümern gab es nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz 2013 noch 98 Weihen, 2014 noch 75 und 2015 insgesamt 58. Die Bistümer reagieren auf den zunehmenden Priestermangel meist, indem sie Priester aus dem Ausland anwerben oder Gemeinden zusammenlegen. Im Bistum Osnabrück ist dieser Fusionsprozess, der seit zehn Jahren läuft, nahezu abgeschlossen, so Haarmann. Bis 2018 wird zum Beispiel noch die Domgemeinde St. Petrus mit Liebfrauen im Stadtteil Eversburg und St. Matthias in Osnabrück-Pye fusionieren. Außerdem steht die Zusammenlegung von St. Joseph mit den Stadtteilgemeinden St. Antonius Voxtrup und Maria, Hilfe der Christen, in Lüstringen an.

Das Bistum Osnabrück ist in 72 Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften mit rund 200 Kirchengemeinden aufgeteilt. Fordert der akute Priestermangel nun noch größere Verbünde? „Die Räume sollen nicht weiter vergrößert werden“, sagt Haarmann und greift damit die Sorge vieler Katholiken auf. „Die Christen orientieren sich an ihrem Kirchturm, an ihrer Gemeinde vor Ort.“ Mit 14.000 Katholiken sei St. Augustinus in Nordhorn derzeit die größte im Bistum Osnabrück – und soll das auch bleiben. „Niemand kann genau sagen, wie unsere Kirche in fünf Jahren aussieht“, sagt Beckwermert. Aber: „Unendliche Weiten sind die schwächste Antwort“, findet auch er. Seelsorge habe immer etwas mit „Kirche vor Ort“ zu tun.

Lösungen gesucht

Alle Bistümer tüfteln an Lösungen. Das Erzbistum München und Freising will in Pilotprojekten Laien die Gemeindeleitung übertragen. Es löst sich damit von der Vorgabe, dass an der Spitze einer Pfarrei ein geweihter Priester (als Pfarrer) stehen muss. „Die neue Regelung greift in Übereinstimmung mit dem Kirchenrecht“, versichert Christoph Kappes, Sprecher des Erzbistums München und Freising. Es biete Spielraum für die Beteiligung der Laien, der nun ausgeschöpft wird.

Ein Modell, das auch für das Bistum Osnabrück infrage kommt? „Wir denken in viele Richtungen, in differenzierten Modellen“, sagt Beckwermert. Die Idee, Laien die Gemeindeleitung zu übertragen, schließt er nicht aus. Schon jetzt würden pastorale Koordinatoren hervorragende Arbeit leisten. Es werde keine priesterlose Pfarrei im Bistum geben, betont er, aber vielleicht mal eine pfarrerlose. Die Leitung durch Laien sei aber kein Modell, das man einfach 20 Pfarreien implantieren könne. „Wir müssen sehr genau hinschauen: Wer ist vor Ort? Wer kann was am besten?“, so Beckwermert. Kirche müsse offen für Entwicklungen bleiben: „Wir sind auf einem Weg. Wir sind noch nicht angekommen.“