Pferdehändler rastet vor Gericht aus

Rheine/Bad Bentheim. Am 25. August 2014 wurde in Bad Bentheim auf einem Pferdehof der Wallach sichergestellt, den zwei Pferdehändler aus Emsdetten und Saerbeck in Pflege gehabt haben sollen. Auf seltsame Weise war er für den Eigentümer nach einiger Zeit verschwunden. Seine Frau und Tochter suchten überall und fanden ihn schließlich in Bad Bentheim. Als sie dort nachfragten, soll der Hofbesitzer den Pferdehändler angerufen und erklärt haben: „Das Pferd holen die hier nicht vom Hof.“ Anschließend riefen Mutter und Tochter die Polizei, die das Pferd in einer vierstündigen Aktion sicherstellte. Jetzt hatte das Geschehen ein gerichtliches Nachspiel vor dem Amtsgericht Rheine. Angeklagt waren Vater und Sohn aus Emsdetten und Saerbeck wegen Betruges. Sie sollen, so warf es ihnen die Staatsanwaltschaft vor, den mit 30.000 Euro geschätzten Wallach verkauft haben.

Bei der Urteilsverkündung rastete der 61-jährige Kaufmann und Pferdehändler aus Emsdetten aus, als er wegen Veruntreuung und Unterschlagung des Pferdes am 30. Juni 2014 zu vier Monaten mit Bewährung verurteilt wurde. Er brüllte die Richterin an und bezeichnete den Gerichtssaal als „Stall, aus dem ich nur raus muss. Ich höre mir den Scheiß, den du erzählst, nicht mehr an.“ Beim Gehen knallte er die schwere Tür des großen Gerichtssaales zu, kam durch die Besuchertür nach einiger Zeit wieder hinein und pöbelte laut herum, bis die Richterin Einhalt gebot und ihm die Wahl ließ, den Raum zu verlassen oder sich hinzusetzen und zu schweigen. Letzteres befolgte er.

Zur Bewährungsauflage machte die Vorsitzende ihm den Betrag von 4000 Euro. Der Staatsanwalt hatte sechs Monate Haft mit Bewährung mit einer Geldauflage von 6000 Euro beantragt. Der Senior war vielfach vorbestraft, die letzte Tat lag aber länger zurück. Sein 32-jähriger Sohn aus Saerbeck wurde wegen derselben Taten zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 75 Euro – insgesamt 7500 Euro – verurteilt. Er war deutlich weniger vorbelastet, ist aber mit 100 Tagessätzen offiziell vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn 12.000 Euro bei 120 Tagessätzen à 100 Euro beantragt. Zu ihren Einkommen machten beide keine Angaben, sodass sie geschätzt wurden.

Als die Richterin die rechtliche Möglichkeit der Berufung nannte, brüllte der 61-Jährige: „Lege ich sofort ein, hier, jetzt und sofort!“ Unter lautem Protest verließ er den Gerichtssaal.

Beide Angeklagten waren empört, dass Staatsanwaltschaft und Gericht ihnen nicht glaubten, der Senior sah darin eine Verschwörung. Die Staatsanwaltschaft warf beiden Angeklagten vor, das wertvolle Pferd, das ihnen als Pflegepferd anvertraut gewesen sei, für 30.000 Euro ins Ausland verkauft zu haben. Das brachte die Pferdehändler in Rage. Der Vater hatte den Kauf für seinen Sohn getätigt. „Das Pferd war krank und sollte zum Abdecker, da habe ich es für 500 Euro in bar gekauft“, erklärte der 61-Jährige. Nachweise dafür gab es aber nicht. Der rechtmäßige Besitzer sagte, dass er das Pferd zu ihm in Pflege gegeben habe, weil es eine Verletzung hatte. Plötzlich sei es weg gewesen. Er sei immer wieder vertröstet worden, wenn er nach dem Pferd gefragt hätte. Schließlich hätten seine Frau und Tochter das Pferd in Bad Bentheim in einem Reitstall gefunden und die Polizei gerufen. Die Sicherstellung durch die Polizeibeamten geschah am 25. August 2014.

Allerdings stellte sich in der Beweisaufnahme heraus, dass das Pferd einen deutlich geringeren Wert hatte. Die Verletzung am Bein wurde mit 3000 Euro beziffert. Deswegen gingen Staatsanwaltschaft und Gericht zuletzt zugunsten der Angeklagten nur noch von 2000 Euro Schaden aus.

Der ursprünglich mitangeklagte Pferdebetriebswirt ist inzwischen verstorben. Er hatte gesagt, das Pferd für 2000 Euro gekauft zu haben. Dabei seien seine Außenstände zwischen 10.000 und 15.000 Euro ausgeglichen worden. Er sei in Bad Bentheim bei der Sicherstellung dabei gewesen, „aber er hat sich ganz ruhig verhalten“, sagte die Tochter des Eigentümers.