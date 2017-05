Pferd verursacht schweren Verkehrsunfall

Mehr aus diesem Ressort

Ein Unternehmer plant ein Museum für den Rennfahrer Bernd Rosemeyer in Lingen einzurichten. Wegen seiner Rolle im Nationalsozialismus lehnt die Stadt Lingen das Museum ab und hat drei Punkte einer Erklärung beschlossen. mehr...

Gleich zwei Spielotheken im Emsland sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ins Visier von Kriminellen geraten. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang. mehr...

Schüler und Lehrer des Gymnasium Dionysianum in Rheine mussten nach dem Verzehr eines Kuchens ins Krankenhaus. Nun bestätigt sich der Anfangsverdacht. Im Kuchen wurde ein berauschender Stoff nachgewiesen. mehr...

In der Nacht zu Mittwoch sind an der Eper Straße in Gronau Schüsse gefallen. Ein Mann wurde dabei von zwei Geschossen verletzt und musste operiert werden. Eine Mordkommission ermittelt. mehr...