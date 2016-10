Peta-Anzeige: Albert Stegemann wehrt sich

Mehr aus diesem Ressort

Seit Donnerstag informiert die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim auch über zwei Twitteraccounts. Außer der täglichen Pressearbeit soll auch bei Großveranstaltungen in Echtzeit getwittert werden. mehr...

Ende 2018 sollen in der Grafschaft wieder Personenzüge rollen. Die sogenannte „Reaktivierung des SPNV“ ist beschlossene Sache. Doch statt anfangs geschätzter 16,5 Millionen Euro wird nun von 19,5 Millionen ausgegangen. mehr...

Die EU-Kommission berät darüber, jedem Jugendlichen in der Europäischen Union zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu schenken. Damit kann man eine bestimmte Zeit in Europa reisen. Was halten die Grafschafter davon? mehr...