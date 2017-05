Personenaufzüge in Bentheim erst im Juni fertig

Die Probleme bei der Umgestaltung des Bahnhofs und Erneuerung der Bahnunterführung in Bad Bentheim reißen nicht ab: Jetzt sorgt eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Reinhold Hilbers an die Deutsche Bahn AG für Aufsehen.

Bad Bentheim.„Fortsetzung folgt“: Dieser Titel der Kölner Band BAP könnte auch für die Story um Pleiten, Pech und Pannen rund um den Bentheimer Bahnhof stehen. Jetzt wurde bekannt, dass auch die Fertigstellung der Personenaufzüge erneut in Verzug geraten ist. Und zwar gleich um mehrere Monate. Die Aufzüge sollen nun im Juni fertig sein - möglicherweise. Frühere Ankündigungen hatten einmal eine Fertigstellung im September 2016 in Aussicht gestellt.

Das passt ins unerfreuliche Bild, welches das Gelände abgibt. Die Außenwerbung der Bahn AG an der Frontseite Bahnhofsgebäudes, das seit Jahresbeginn der Bentheimer Eisenbahn gehört, ist dermaßen verblichen, dass die Buchstaben „DB“ auf der Lichtwerbeanlage kaum noch zu erkennen sind. Im Bereich der Bussteige quellen die Abfallbehälter über. Die großen Bahnhofsuhren ticken schon lange nicht mehr. Das alles erweckt den Eindruck, als sei hier die Zeit tatsächlich stehengeblieben.

Der hochgelegte neue Bahnsteig, der vom mittlerweile für Sanierungsarbeiten abgeschlossenen Bahnhofsgebäude keinen Zutritt mehr ermöglicht, hat monatelang bundesweit für Spott und Häme gesorgt. Medien sprachen bundesweit von einem „Schildbürgerstreich“.

Damit nicht genug, hatte zuletzt eine Mitteilung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßen und Verkehr Lingen (NLSTBV) für Kopfschütteln gesorgt: Als Grund für erneute, voraussichtlich bis in den Herbst andauerende Bauverzögerung im Trogbauwerk der Unterführung wurden beschränkte Arbeitszeiten an der Baustelle genannt – verursacht durch die Öffnungszeiten der Grafschafter Abfallzentraldeponie in Wilsum. Die Anlieferung des kohlenwasserstoffhaltigen Aushubs vom Rad- und Fußweg der Bahnunterführung ist laut Landesbehörde nur bis 16 Uhr möglich.

An diesem Punkt schaltete sich der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers ein. Nach einem Gespräch mit Klaus Haberland, dem Leitenden Baudirektor der Lingener Behörde, und einer Intervention beim Landkreis erreichte er die Verlängerung der Anlieferungszeiten (die GN berichteten ausführlich).

Nun hat der Grafschafter Landtagsabgeordnete offenbar mit einer Anfrage an die Deutsche Bahn AG erneut in ein Wespennest gestochen: Das Bahnunternehmen musste in seiner Antwort eine weitere zeitliche Verzögerung im Bauprojekt „Niedersachsen ist am Zug!“ eingestehen. Es sei „leider richtig“, dass der Februar dieses Jahres „als zuletzt vorgesehener Termin“ für die Inbetriebnahme der Aufzüge im Trogbauwerk der Unterführung im Zuge der B403 nicht gehalten werden könne.

Als Begründung nennt die Deutsche Bahn, dass der neue „zusätzliche Aufzug zur barrierefreien Erreichbarkeit des Hausbahnsteiges“ in das vorhandene Trogbauwerk integriert werden müsse. Hierbei habe man zunächst aufgrund von „drückendem Grundwasser“ Schwierigkeiten bei der Herstellung des Aufzugsschachts gehabt, die „inzwischen“ aber behoben seien, erklärt Ulrich Bischoping als Konzernbevollmächtigter für die Länder Bremen und Niedersachsen. Bischoping gibt ferner zu, dass die Deutsche Bahn mit der Herstellung der Aufzugsschächte ursprünglich vor der Sanierung des Trogbauwerkes der Unterführung fertig sein wollte. Die nun jedoch zeitlich parallel verlaufenden Maßnahmen erforderten eine Abstimmung aufeinander, damit „keine gegenseitigen Behinderungen“ entstehen.

„Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Erstellung der Aufzüge, werden jedoch aufgrund der genannten Rahmenbedingungen leider noch bis Juni 2017 für die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Aufzüge benötigen“, heißt es von der Deutschen Bahn AG aus Hannover.

Die Pressestelle der Deutschen Bahn AG in Hamburg erklärte am Mittwoch auf GN-Anfrage, dass die vom Konzernbevollmächtigten Ulrich Bischoping genannte Fertigstellung der Personenaufzüge im Juni nicht weiter zu konkretisieren sei. Selbst wenn die Aufzugsanlage in die mittlerweile fertiggestellten Betonschächte eingebaut worden sei, müssten noch einige technisch notwendige und vorgeschriebene Einrichtungen – etwa das Notrufsystem – getestet und von entsprechenden Prüfern endgültig abgenommen werden.