Pazifik-Gipfel mit Obama und Putin

Mehr aus diesem Ressort

Im vergangenen Jahr endete die UN-Klimakonferenz mit riesigem Jubel und einem historischen Abkommen für den Klimaschutz. Diesmal geht es technischer zu. Hilfsorganisationen mahnen zum Abschluss der Verhandlungen in Marrakesch echte Zusagen an. mehr...

Der US-Präsident scheidet aus dem Amt, doch viele Probleme sind ungelöst. Mit Kanzlerin Merkel und anderen Europäern will er in Berlin noch einmal über die wichtigsten Fragen der Gegenwart reden. mehr...

Eine große Mehrheit der Bundesbürger ist gegen eine Privatisierung von Autobahnen. In einer Umfrage sprachen sich 74 Prozent der Befragten gegen eine Privatisierung aus, wie sie am vergangenen Wochenende wieder in die Diskussion gekommen war. mehr...