Patrick Miedema verlängert Vertrag bis 2020

fh Nordhorn. Nach dem Spiel gegen Empor Rostock hatte die HSG Nordhorn-Lingen noch eine gute Nachricht für die Fans im Euregium: Der Handball-Zweitligist vermeldete, dass Patrick Miedema seinen Vertrag verlängert hat, und zwar gleich um drei Jahre bis 2020. Der Niederländer ist damit nach Alex Terwolbeck der zweite Spieler aus dem bestehenden Kader, der seine Zusage gibt, nachdem die Etatlücke geschlossen und die Lizenz für die kommende Saison erteilt worden ist.

Video Miedema bleibt der HSG treu Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn/LIngen: Leistungsträger Patrick Miedema hat seinen Vertrag bei der HSG Nordhorn-Lingen bis 2020 verlängert

„Das freut mich sehr“, kommentierte Trainer Heiner Bültmann Miedemas langfristiges Engagement. Der Nationalspieler spielt seit 2012 für die HSG und hat sich in dieser Zeit immer weiter entwickelt. Gerade in dieser Spielzeit hat der 26-Jährige, der die ersten Jahre in Nordhorn als Rechtsaußen eingeplant war, noch einmal einen enormen Sprung gemacht, nachdem er in den Rückraum gewechselt ist und sich dort als vielseitige und deckungsstarke Alternative bewährt hat. „Er war eigentlich für Rückraum Mitte vorgesehen, hat aber fast ausschließlich Rückraum rechts oder links gespielt“, sagt Bültmann, „und das auf beständig hohem Niveau.“ Nachdem Nils Meyer im Sommer seine Karriere beendet hatte, war Miedema eigentlich als zweiter Spielmacher neben Alex Terwolbeck vorgesehen, musste jedoch auf den Halbpositionen die Lücken stopfen, weil Nicky Verjans und Jens Wiese über längere Phasen ausfielen. „Das hat Patrick teilweise überragend gelöst“, lobt Bültmann, der an seinem Schützling Explosivität, Durchsetzungsvermögen und Wurfrepertoire schätzt. „Und ich bin mir sicher, dass er auch noch weitere Entwicklungsschritte gehen wird“, sieht er bei Miedema weiteres Potenzial.

Die langfristige Bindung an die HSG deckt sich auch mit dessen privaten und beruflichen Planungen. Vergangene Woche verriet Miedema seinen Mannschaftskollegen, dass er im Herbst das erste Mal Vater wird. Miedema hat neben dem Handball seinen Bachelor-Abschluss an der Johan-Cruyff-Universität in Amsterdam erworben und wird in Zukunft auch beruflich erste Erfahrungen im Bereich Marketing sammeln. Bei der Suche nach einem Job wird er von der HSG unterstützt. Deswegen musste er trotz der jüngsten wirtschaftlichen Probleme nicht lange überlegen, seinen Vertrag zu verlängern. Denn: „Wir haben eine gute Mannschaft, die schon lange zusammenspielt und ich konnte mich immer weiterentwickeln, als Spieler und als Mensch. Jetzt bekomme ich auch noch die Chance, mich beruflich weiterzuentwickeln und Erfahrungen zu sammeln im Marketing-Bereich.“