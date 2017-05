Pastor Berend Rosendahl geht in den Ruhestand

Zwei Jahrzehnte lang hat Berend Rosendahl als Pastor in der reformierten Gemeinde zu Bad Bentheim als Pastor gewirkt. Am 1. Juni geht er in den Ruhestand. Mit einem Gottesdienst wurde er am Sonntag verabschiedet.

Bad Bentheim. Für den kleinen Mats Tegeder, der erst im Februar auf die Welt gekommen ist, war es ein aufregender Vormittag. Der junge Erdenbürger empfing am Sonntag im Kreise von Eltern, Paten und zahlreichen Gemeindegliedern seine Taufe. Was der Zeremonie allerdings eine ganz besondere Note verlieh: Getauft wurde Mats von Pastor Berend Rosendahl, der mit diesem Gottesdienst seinen Dienstaustritt beging. Mit stehenden Ovationen nahm die Gemeinde in der voll besetzten Kirche Abschied von ihrem langjährigen Hirten.

Vita

Geboren 1953 in Leer, studierte Rosendahl in Kiel, Tübingen und Göttingen, ehe er wiederum in Ostfriesland sein Vikariat ableistete. Als Pastor wirkte er in Uelsen und im Emsland, bis er 1997 in die Burgstadt kam. Als besonders anregend empfand er in den zurückliegenden Jahren die Begegnungen mit den Menschen, wie er am Sonntag zum Ausdruck brachte: „Dabei habe ich vieles gelernt, was nicht in Büchern nachzulesen ist.“ Die Zusammenarbeit mit dem Kirchenrat hat er als fruchtbar und schön empfunden.

Musik im Gottesdienst

Große Freude bereitete ihm stets die Musik – sei es durch die Orgel, den Posaunenchor, den Kinderchor oder das Ensemble „Get Together“, die alle auch beim Abschiedsgottesdienst mitwirkten und von der Gemeinde mit Applaus gelobt wurden. „Die Gottesdienste leben durch die Musik“, brachte es Rosendahl auf den Punkt und würdigte auch das konstruktive Zusammenspiel zwischen Pastor, Organisten und Küsterin. Rückblickend fasste er zusammen: „Das Gemeinsame hat mir den Rücken gestärkt.“

Danksagungen

Manfred Kokkelink, Vorsitzender des Kirchenrats, sprach dem scheidenden Pastor seinen Dank aus: „Nicht nur für die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus in den Predigten und Gottesdiensten, Dank besonders auch für deine Tätigkeiten in den verschiedenen Kreisen der Gemeinde und den vielen Besuchen bei älteren Gemeindegliedern und alleinstehenden Menschen.“

Herzensangelegenheiten

Insbesondere hätten dem Theologen die Andachten und Gespräche im Kurbad sowie die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Konfirmandenunterricht und im Kindergottesdienst am Herzen gelegen. „Gerade den Kindergottesdienst hast du mit jungen Gemeindegliedern wieder zu einer beachtlichen Stärke aufgebaut.“ Auch mit Blick auf die regulären Gottesdienste habe der Pastor es geschafft, für höhere Besucherzahlen zu sorgen, indem er Ansprechpartner und Ideengeber für besondere Zusammenkünfte in der Kirche fand.

„Paul-Breitner-Look“

Der Dank des Kirchenrats galt darüber hinaus Rosendahls Frau Cornelia, die sich neben ihrer Tätigkeit für die Hospizhilfe in diverse Kreise der Gemeinde eingebracht habe. „Euren Ruhesitz habt ihr in Bad Bentheim gewählt“, sagte Manfred Kokkelink erfreut. „Das gibt uns Hoffnung, dass ihr nicht vollständig von uns Abschied nehmt, sondern ihr uns in der Gemeinde erhalten bleibt.“ Pastor Heinz-Hermann Nordholt, Präses des Synodalverbands Grafschaft Bentheim, lobte an Rosendahl seine sonore Stimme, die zum Zuhören animiert, seinen theologischen Tiefgang, das freundliche Lächeln und – augenzwinkernd – seinen „Paul-Breitner-Look“. „Du wirst uns in der Runde der Kollegen fehlen“, meinte er.

Herzliche Stimmung

Passend zu den vielen freundlichen Worten ging Pastor Rosendahl in seiner Predigt auf das Buch der Sprüche Salomos im Alten Testament ein, und erörterte den Vers: „Ein Wort, geredet zu rechter Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen.“ Eine herzliche Stimmung herrschte auch nach dem Gottesdienst beim Empfang im Gemeindehaus. Dankesworte, Segenswünsche und Geschenke gab es von Reiner Rohloff als Präses der Classis der reformierten Predigerinnen und Prediger in der Grafschaft Bentheim, vom lutherischen Bentheimer Pastor Hartmut Giesecke von Bergh, vom katholischen Diakon Harry Lössner sowie von den Mitarbeiterinnen des Kindergottesdienstes.

Vakanz

Die Stelle von Pastor Rosendahl wird nicht wieder besetzt. Die Verantwortlichen arbeiten an einer nachhaltigen Lösung. Bis Sommer 2018 wird Pastorin Jenny Robbert als temporäre „Feuerwehr-Kraft“ zur Unterstützung von Pastorin Heike Parschat tätig sein.