Passagierjet fängt in Chicago Feuer

Die letzten Meter waren mühsam für Ceta. Doch nun ist der Weg frei. Kanadas Premier Trudeau setzt sich verspätet doch noch in den Flieger nach Brüssel. Noch am Wochenende soll der Freihandelspakt unterzeichnet werden. mehr...

Die E-Mail-Affäre von Hillary Clinton lodert wieder auf. Das FBI will sich neu aufgetauchte E-Mails anschauen. Bei Demokraten und Republikanern fragen sich alle: Wie groß ist der Schaden für Clinton? mehr...

In Island droht der Regierung die Abwahl - obwohl die Wirtschaft boomt. Grund sind brisante Enthüllungen über Briefkastenfirmen aus den „Panama Papers“, die das Vertrauen in die Mächtigen erschüttern. Erstmals könnte die Piratenpartei in der Regierung sitzen. mehr...