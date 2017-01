dpa Paris. Zahlreiche Staaten werben heute bei einer Nahost-Konferenz in Paris für neue Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern. An dem Treffen nehmen mehr als 70 Staaten und internationale Organisationen teil - nicht aber die beiden Konfliktparteien. Nach französischen Angaben wollen die Teilnehmer sich in der Abschlusserklärung klar zur sogenannten Zwei-Staaten-Lösung bekennen, also einer friedlichen Koexistenz Israels mit einem Staat Palästina.