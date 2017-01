Parade beginnt - Präsident Trump zieht zum Weißen Haus

dpa Washington. In Washington hat eine Parade begonnen, die den frisch vereidigten US-Präsidenten Donald Trump vom Kapitol zum Weißen Haus führt. Die Strecke ist von Zehntausenden Menschen gesäumt. Trump war zuvor als 45. Präsident der USA vereidigt worden. Nach der Parade steht für Donald und Melania Trump am Abend der Besuch dreier Bälle an. Diese bilden den Abschluss des offiziellen Tages. In seiner Antrittsrede kündigte Trump einen radikalen politischen Kurswechsel an. Die „Vergessenen“ in den USA würden nicht länger vergessen werden, sagte er.