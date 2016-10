Papst Franziskus: Niemals Orthodoxe bekehren

Bild 1 / 2 Im Stadion, das rund 27.000 Plätze hat, hatten sich nur 3000 Gläubige eingefunden. Foto: Zurab Kurtsikidze

Für Georgien ist die Papst-Visite ein wichtiges Signal im Streit um die abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien. Foto: Zurab Kurtsikidze

Schwieriges Pflaster für Franziskus im Kaukasus: Nach vereinzelten Protesten bei seiner Ankunft in Tiflis sagte am Samstag die orthodoxe Kirchenführung Georgiens die Teilnahme an der Messe ab. Im Stadion blieben die meisten Plätze frei.