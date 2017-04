Papst-Besuch in Ägypten trotz Anschlägen

dpa Rom. Der Doppelanschlag auf Christen in Ägypten hat rund zwei Wochen vor dem Besuch von Papst Franziskus in Kairo auch Sicherheitsbedenken im Vatikan ausgelöst. Der Papst werde aber trotzdem wie geplant Ende April fahren, sagte ein Sprecher der Zeitung „Corriere della Sera“. Bei den Anschlägen auf Kirchen in Alexandria und Tanta waren mehr als 40 Menschen getötet worden. Die Terrormiliz IS hatte die Taten für sich reklamiert. Das Auswärtige Amt wies derweil auf das Terrorrisiko auch für Ausländer in Ägypten hin.