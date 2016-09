Pannen: Pläne waren mit Wendlands abgesprochen

Gildehaus. Die Veröffentlichung der Pläne für das ehemalige Möbelhaus Wendland in Gildehaus war mit den Eigentümern abgesprochen. Wie Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen im Gespräch gestern mit den GN betonte, hatte er am Montag vergangener Woche mit dem Ehepaar Wendland abgestimmt, dass er die Vorschläge der Stadtverwaltung für das Grundstück an der Dorfstraße in einem Pressegespräch erläutert. Die Aussage in den GN vom 13. September, dass Gisela und Karl-Heinz Wendland „überrascht“ von der Vorstellung der Pläne war, sei somit nicht zutreffend.

Dass solche Pläne in der Öffentlichkeit diskutiert werden, bevor ein Kaufvertrag unterschrieben ist, ist laut Bürgermeister nicht ungewöhnlich: „Ohne politische Verständigung auf das Projekt, das auf dem Grundstück entstehen soll, wird Herr Wendland zu seinen Vorstellungen keinen Käufer finden, da dieser nicht weiß, ob er dort etwas bauen darf, das den Kaufpreis refinanziert“, schrieb der Bürgermeister auf seiner Facebook-Seite. Aus diesem Grund seien unter anderem auch die Pläne für die ehemalige Hofstelle Schulte-Kolthoff in Bentheim schon lange diskutiert worden, bevor der Notarvertrag unterzeichnet wurde. „Das ist für die betroffenen Eigentümer nie angenehm“, schloss Pannen.