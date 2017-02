Palästinenser getötet: Eineinhalb Jahre Haft für Soldaten

Mehr aus diesem Ressort

Ein Flieger kracht in ein Gebäude, beim Aufprall entsteht ein Feuerball. Der Premier des australischen Bundesstaates Victoria spricht von einer historischen Katastrophe. Diese hätte allerdings noch viel schlimmer sein können. mehr...

Vor etwa einem Jahr schrecken die „Panama Papers“ mit Enthüllungen über Finanzgeschäfte in Streueroasen und Briefkastenfirmen die Öffentlichkeit auf. Solche Konstrukte sollen nun aus der Anonymität geholt werden. Doch lange streiten Mass und Schäuble über Details. mehr...

Die von dem islamistischen Terroristen Anis Amri besuchte Fussilet-Moschee im Berliner Stadtteil Moabit ist geschlossen worden. Auf einem Zettel an der Tür der Gebetsräume war am Morgen in Deutsch und Türkisch zu lesen: „Die Moschee ist endgültig geschlossen.“ mehr...