Pakistan sperrt fast 13 000 Internetseiten

dpa Islamabad. Pakistans Telekommunikationsbehörde PTA hat während einer Kampagne gegen gotteslästerliche Inhalte in sozialen Medien seit April 12 968 Internetseiten gesperrt. Das berichtet die Tageszeitung „Express Tribune“. Sie beruft sich auf Teilnehmer einer Parlamentssitzung, bei der PTA-Mitarbeiter Bericht erstatteten. Welche Seiten betroffen sind ist unklar. Mitte März hatte ein einflussreicher, konservativer Richter in Islamabad die Regierung aufgefordert, gegen anstößige Inhalte in sozialen Medien vorzugehen.