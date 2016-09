Ostsee könnte Heimat für Delfine werden

Mehr aus diesem Ressort

„Flüchtlingszuzug war vorübergehend außer Kontrolle“, „habe „Wir schaffen das“ übertrieben oft wiederholt“ oder „das CDU-Ergebnis in Berlin ist sehr bitter“: Kanzlerin Merkel gesteht auf einer Pressekonferenz zum Abschneiden der CDU bei der Berlin-Wahl ungewöhnlich offen Fehler ein. mehr...

Erleichterung in Kiel: Der mutmaßliche Marzipan-Erpresser, der vergiftete Süßigkeiten an Schulen ausgelegt hatte, ist gefasst. Ein Spezialeinsatzkommando stürmte morgens eine Wohnung in der Innenstadt und nahm einen 38-Jährigen fest. mehr...