Osterwald eröffnet Reigen der Weihnachtsmärkte

Am Wochenende hatte das Bauernmuseum in Osterwald zum ersten „Hüttenzauber“ auf seinem Gelände geladen. Mit dieser neuen Veranstaltung wurde der Reigen der Weihnachtsmärkte in der Grafschaft eröffnet.

Osterwald. Leichte Regenschauer zu Beginn der Veranstaltung am Sonnabend taten dem Besucherandrang keinen Abbruch. „Wir hatten schon seit längerer Zeit den Wunsch, einen solchen Markt auszurichten“, erzählt Anita Moss, erste Vorsitzende des Vereins Bauernmuseum Brookmann Osterwald. Bewusst hat sich der Verein für einen Termin außerhalb der Weihnachtsmarktsaison entschieden, um nicht mit anderen Veranstaltungen in Konkurrenz zu treten.

Interessenten für die Stände auf dem Gelände des Museums waren schnell gefunden. „Wir mussten leider sogar einigen Standbetreibern absagen, so viel Andrang gab es“, erzählt Moss. Entsprechend groß war dann auch das Angebot in den verschiedenen Buden, die von der Samtgemeinde Neuenhaus zur Verfügung gestellt wurden.

Das angrenzende Erdölmuseum hatte die Türen geöffnet und zeigte seine Ausstellung, vor dem Gebäude konnten die jüngeren Besucher Stockbrot backen. Nicht nur bei Kindern begehrt waren auch die frisch gebackenen Schoosollen mit Motiven wie dem Veldhauser Kirchturm, die von Vereinsmitgliedern des Bauernmuseums am Feuer gebacken wurden.

Feuerschalen mit verschiedenen Motiven leuchteten das Gelände rund um das alte Bauernhaus aus und verliehen dem Abend eine ganze eigene Atmosphäre. Am Stand der Fußballer von Blau-Weiß Hohenkörben konnten sich die Besucher mit Getränken versorgen, der Geflügelzuchtverein Osterwald bot in seinen Räumlichkeiten Pfannkuchen an. Inga Meyer und Hilke Beckmann aus Osterwald konnten in ihrer Holzhütte mit allerlei Selbstgemachten aufwarten: Verschiedene Gelees, Eierlikör und Gewürzpastete zählten zu den Produkten, die die beiden jungen Frauen selbst hergestellt haben.

„Die meisten unserer Stände kommen aus der Samtgemeinde Neuenhaus, viele sogar direkt aus Osterwald“, freut sich Anita Moss über den Erfolg der Auftaktveranstaltung. Am Sonnabend war der Markt außerdem Ziel der Laternenumzüge der Grundschule Osterwald und des Kindergartens. Nach der Veranstaltung wollen die Vereinsmitglieder des Museums gemeinsam Resümee ziehen und entscheiden, ob und in welcher Form der „Hüttenzauber“ regelmäßig ausgerichtet werden soll.