Osnabrücker Zoo verliert auf Dauer an Boden

Der Zoo in Osnabrück spielt weiterhin in der Liga der Tiergärten mit einer Million Gästen pro Jahr mit. In den nächsten anderthalb Jahren sollen wichtige Baumaßnahmen beendet werden.

Osnabrück. 2016, im Jahr seines 80-jährigen Bestehens, hat der Zoo Osnabrück mit etwas mehr als einer Million Besucher die im Vorjahr gelegte Marke gehalten. Mit der Entwicklung sei der Zoo „sehr zufrieden“, sagte Geschäftsführer Andreas Busemann am Mittwoch. Anders als viele andere Zoos finanziere sich der Tierpark in Osnabrück nicht durch kommunale Zuschüsse, sondern hauptsächlich durch seine Besucher. 190 Firmen unterstützten den Zoo zudem in einem Sponsoringmodell. 60 Prozent der Gäste kämen inzwischen aus Regionen außerhalb des Osnabrücker Landes.

Der Osnabrücker Zoo könne langfristig nur schwer mit den Millionen-Investitionen benachbarter Zoos mithalten, hieß es. Der Zoo Osnabrück schneide in allen wesentlichen Rankings gut ab. Doch angesichts der signifikanten Förderung nahezu aller deutschen Zoos durch die jeweiligen Städte sei zu befürchten, dass der Osnabrücker Zoo auf Dauer an Boden verliert, schreibt Busemann in einem Rundbrief, der in diesen Tagen allen Gönnern und Unterstützern des Zoos zugeht, aber auch dem Rat der Stadt und anderen einflussreichen Personen. Anders als die Mitbewerber verfüge der Zoo Osnabrück über eine „sehr schwach ausgeprägte Zuschusskulisse“. Darüber hinaus nennt der Geschäftsführer „weitere Nachteile und Entwicklungsbarrieren“, die dem Zoo Osnabrück das Leben schwer machen.

Markteinzugsgebiet

Das Markteinzugsgebiet sei insbesondere im Vergleich zu Zoos aus Metropolregionen stark eingeschränkt und mittlerweile komplett ausgeschöpft. Gleiches gelte für den Wirtschaftsstandort. „Der Sponsorenkreis von aktuell 190 Firmen wird kaum noch auszubauen sein“, ist Busemann überzeugt. Deshalb werde die weitere Umsetzung der Masterplanung, welche aufgrund neuer gesetzlicher Wildtier-Haltungsnormen und gewachsener Besucheransprüche unabdingbar sei, den Osnabrücker Zoo „stark belasten“.

Als Beleg führt der Geschäftsführer die Zahlen der unmittelbaren Konkurrenz an. Der Zoo in Emmen beispielsweise, gelegen an der deutsch-niederländischen Grenze, sei für 200 Millionen Euro neu gebaut und 2016 im Beisein des holländischen Königs eröffnet worden. „Emmen hat die Wettbewerbssituation für unseren Zoo insbesondere im nordwestlichen Niedersachsen und im Raum Bremen deutlich verschärft“, stellt Busemann fest. Der Allwetterzoo Münster, geplagt von einem 40-Millionen-Euro-Investitionsstau, erhalte einen laufenden Zuschuss aus öffentlicher Hand von 3,8 Millionen Euro. Käme auch der Zoo Osnabrück in diesen Genuss, könnte er die Eintrittspreise drastisch senken, so Busemann: auf 5 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder und 30 Euro für Familienjahreskarten.

120 Millionen Euro

Der Zoo Hannover schließlich habe in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 120 Millionen Euro investiert – vor allem dank hoher Zuschüsse der Region. Gleichwohl würden die Besucherzahlen merklich sinken, weshalb der Zoo Hannover in den nächsten Jahren weitere 75 Millionen Euro investieren wolle. Wobei knapp die Hälfte des Geldes erneut von der Region zur Verfügung gestellt werde, bemerkt Busemann: „Die Entwicklung in unseren drei Nachbarzoos ist dabei nicht die Ausnahme, sondern die Regel.“

Um den Osnabrücker Zoo gezielt weiterzuentwickeln, setze man auf Kundenbefragungen. Sehr gut komme die Gesamtanlage, die Kinder- und Familienfreundlichkeit und die Tierauswahl an. Nur bei der Tierpräsentation gebe es noch einen großen Nachholbedarf, was aus Sicht des Zoos auch an den Langzeitbaustellen auf dem Gelände liegt.

Für den Sommer sei eine Neueröffnung der Themenwelt „Nordamerika“ geplant, mit Bereichen für Wölfe, Bären und Bisons. Bis zum Sommer 2018 sollen weitere Areale dieser Themenwelt folgen. Auch die Bereiche für Raubkatzen und Nashörner sollen vergrößert werden. Und: In der ersten Jahreshälfte 2017 werde ein neues Menschenaffenhaus fertiggestellt.

Viele Zoos in Niedersachsen und Bremen hatten in den abgelaufenen zwölf Monaten gestiegene Besucherzahlen. Der Tierpark Nordhorn verzeichnete im vergangenen Jahr einen Rekord mit knapp 430.000 Besuchern (die GN berichteten). Die erste Jahreshälfte habe sich zwar gut, aber nicht außergewöhnlich gut entwickelt. Dafür hätten in der zweiten Jahreshälfte die Kassen im Nordhorner Tierpark geklingelt.

Der Zoo am Meer in Bremerhaven steigerte seine Besucherzahlen von 278.000 auf 346.000 Besucher. Der Serengeti-Park Hodenhagen verzeichnete mit 755.000 Besuchern eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Für den Naturtierpark Ströhen in Ströhen bei Diepholz sei es allerdings nur ein „durchschnittliches“ Jahr gewesen, hieß es dort.

Dossier zum Thema Neues aus dem Tierpark Nordhorn