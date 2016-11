Osnabrück: Einer der drei besten Zoos Europas

Osnabrück. Am Dienstag überwog bei den Verantwortlichen des Osnabrücker Zoos jedoch zunächst die Freude über das wiederholt gute Abschneiden in dem alle zwei Jahre erscheinenden Sheridan-Ranking, das laut Stiftung Warentest als „die wichtigste Bewertung europäischer Zoos“ gilt. Für die Präsentation seines im September erschienenen Buches „Europas Zoos unter der Lupe“ war der Experte aus England am Abend persönlich eingeflogen. Der Zoogesellschaft und dem Zoo-Förderkreis stellte er dabei im Detail seine neuesten Erkenntnisse über die kontinentale Zoolandschaft vor, welche er nach eigenen Angaben „völlig unabhängig“ und anhand von 40 verschiedenen Kriterien untersucht hat.

Den Zoo Osnabrück sortierte Anthony Sheridan dabei in die Gruppe jener Zoos ein, die auf eine halbe bis eine Million Besucher pro Jahr kommen. Was überrascht: Denn zuletzt lag man am Schölerberg mehrfach knapp drüber. Doch der Analyst hat sein eigenes Einmaleins entwickelt. „Jeder Zoo rechnet die Anzahl der Besucher anders aus – manche zählen nur die verkauften Tickets, andere jeden Besucher. Auch Jahreskarten müssen umgerechnet werden. Ich will wissen, wie viele Menschen den Zoo besuchen, egal ob sie zahlen oder nicht und egal, welches Alter sie haben.“ Er kommt auf 995.000 Besucher (Stand Ende 2014). Was Andreas Busemann auch ganz recht ist.

„Lieber unter den Besten in der B-Gruppe als bei den ganz Großen im Mittelfeld“, sagte der Zoogeschäftsführer. Um im nächsten Satz einmal mehr darauf hinzuweisen, dass andere Zoos gleicher Kragenweite gegenüber Osnabrück finanziell im Vorteil seien, da sie allesamt mit öffentlichen Millionenzuschüssen arbeiten können: der Zoo Rostock als Branchenprimus (176 Punkte), der Zoo Frankfurt auf Platz zwei des Sheridan-Rankings (175) und auch der Allwetterzoo Münster, welcher nach seinem Abstieg aus der A-Gruppe diesmal punktgleich mit Osnabrück den Bronzerang belegt (173).

Im wichtigen Bereich „Bildung/Natur- und Artenschutz“ wäre für Osnabrück mehr drin gewesen, glaubt der Geschäftsführer. So aber erzielt Osnabrück hier eher unterdurchschnittliche Werte. Und daran werde sich vermutlich so bald nichts ändern, fürchtet Busemann. Mehr Geld sei in der Region kaum zu beschaffen, erst recht nicht für teure Projekte außerhalb des Zoos. Der einzige Bereich, in dem der Zoo Osnabrück noch wachsen könne, betreffe die Besucher. Nicht unbedingt ihre Menge – da ist das Potenzial laut Busemann ebenfalls „fast ausgereizt“. Vielmehr müsse es gelingen, statt Tageskarten mehr Jahreskarten zu verkaufen. Gleichwohl seien „Eintrittspreis-Erhöhungen alle zwei Jahre“ absehbar.

Was dem Geschäftsführer auch Sorgen bereitet: „Die Besucher werden kritischer. Sie finden uns immer noch sehr gut. Aber ihre Bereitschaft zur Weiterempfehlung lässt nach.“ Grund sei die Tierpräsentation. Zwar würden Osnabrück nur drei der zwölf beliebtesten Zootierarten fehlen: Gorilla, Flusspferd und Eisbär. Doch bei den Anlagen, die zudem verschärften Mindesthaltungsnormen genügen müssen, gebe es große Qualitätsunterschiede zwischen alt und neu. „Die Gäste sehen zurzeit zwei Zoos: den umgebauten und den nicht umgebauten. Das schlägt sich auf die Zufriedenheitswerte nieder.“

Busemann hofft, dass nach Fertigstellung etwa des neuen Angkor-Wat-Menschenaffenhauses, der Nordamerika-Landschaft und der afrikanischen Themenwelt Mapungubwe bis 2020 auch „die DNA unseres Zoos, der Wald, die Hügel“ wieder besser erkennbar ist. Denn nicht nur den Tieren soll es am Schölerberg besser gehen. Auch dem Publikum verspricht der Geschäftsführer einmalige, sogar prägende Erlebnisse – beispielsweise auf neuen, langen Baumwipfelpfaden, die über viele Gehege hinwegführen werden. „Das wird unser Alleinstellungsmerkmal, das kann keiner nachbauen.“