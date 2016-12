Oppermann: Keine Steuersenkungen mit Gießkanne

Mehr aus diesem Ressort

Eine solche Mega-Evakuierung hat es in Deutschland noch nicht gegeben. 54 000 Augsburger mussten am ersten Weihnachtstag aus ihren Wohnungen. Viele waren bereits zuvor weggefahren. Dennoch kam es zu Verzögerungen. mehr...

Die Videobilder eines Mannes, der eine junge Frau die Treppe einer U-Bahn-Station hinuntertritt, sind noch in den Köpfen. Nun haben Unbekannte in Berlin in der Weihnachtsnacht versucht, einen Obdachlosen im U-Bahnhof anzuzünden. mehr...

Weihnachten ist das Fest des Friedens. Doch gerade in diesen Tagen erschüttern Terror und Gewalt viele Orte. In seiner Weihnachtsbotschaft wünscht Papst Franziskus der Welt deshalb eines: Frieden. mehr...

Angesichts des Terroranschlags in Berlin haben hunderte Menschen in Tunesien gegen die Rückführung von mutmaßlichen Extremisten in das nordafrikanische Land protestiert. Die Demonstranten versammelten sich in der Hauptstadt Tunis, wie lokale Medien berichteten. mehr...