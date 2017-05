Die Vechtewiesen in Schüttorf werden im Juli von zahlreichen Oldtimer-Fahrern angesteuert. Weil die Bahnunterführung nicht befahrbar ist und Wildschweine im Kurpark gewütet haben, ist ein Treffen in Bentheim unmöglich.

Oldtimertreffen in Schüttorf statt in Bad Bentheim

jo Schüttorf. Der Schüttorfer Pluspunkt richtet in diesem Jahr das Oldtimertreffen aus, das am 9. Juli eigentlich im Bad Bentheimer Kurpark stattfinden sollte. Das bestätigte Pluspunkt-Vorstandsmitglied Lars Timm Kirchmann auf GN-Anfrage. Aufgrund der Verwüstungen durch Wildschweine sowie wegen der Baustellenproblematik an der Unterführung war das Treffen abgesagt worden.

„Wir hatten sowieso vor, ein Oldtimertreffen auszurichten. Jetzt springen wir für Bad Bentheim ein. Es wäre ja schade, wenn es ausfällt“, sagte Kirchmann. Das Oldtimertreffen soll am 9. Juli auf den Vechtewiesen stattfinden. Das sei sowohl mit der Stadt Schüttorf als auch mit der Stadt Bad Bentheim abgesprochen.

„Wir wollen in den kommenden Jahren nicht mit dem Oldtimertreffen in Bad Bentheim in Konkurrenz stehen. Daher wird unsere Veranstaltung zukünftig zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden“, unterstrich Kirchmann. Die genauen Programmpunkte sollen noch bekannt gegeben werden.