Oldtimersaison wird Sonntag eröffnet

Um 10 Uhr wird am Sonntag die Oldtimersaison auf dem Herrenberg in Bad Bentheim eröffnet. Bis Oktober treffen sich die Besitzer mit ihren historischen Fahrzeugen an jedem ersten Sonntag im Monat.

gn Bad Bentheim. In unmittelbarer Nachbarschaft der Burg beginnt am Sonntag auf dem Bad Bentheimer Herrenberg die Oldtimersaison 2017. Erwartet werden bis zu 120 historische Fahrzeuge. Seit nunmehr 22 Jahren treffen sich die Liebhaber klassischer Automobile der unterschiedlichsten Marken und Baujahre an der Schlossstraße.

Bis zu 120 Oldtimer werden in den kommenden Monaten jeweils am ersten Sonntag den Herrenberg und die Schlossstraße in eine große Oldtimermeile verwandeln, heißt es in einer Ankündigung. Organisator Eckhard Stüker rechnet auch in diesem Jahr mit vielen Teilnehmern. Fahrer aus Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen sowie aus den Niederlanden werden in Bad Bentheim erwartet, um nach der Winterpause den Auftakt zu begehen. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Gegen Mittag starten die Teilnehmer zu einer gemeinsamen Ausfahrt nach Burgsteinfurt. Dort werden die Oldies im Rahmen des Leinenmarktes den zahlreichen Besuchern dieser traditionellen Veranstaltung eine interessante Oldtimer-Show bieten, kündigen die Veranstalter an.

Die Oldtimertreffen in Bad Bentheim wiederholen sich bis Anfang Oktober jeweils am ersten Sonntag im Monat. „Da zu den Treffen das Parken auf der Schlossstraße ab der Einfahrt zur Burg nur für Oldtimer erlaubt ist und gleichzeitig der Bauernmarkt stattfindet, sollten Autofahrer möglichst weiträumig um das Veranstaltungsgelände Parkplätze aufsuchen“, teilen die Veranstalter mit.