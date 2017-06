Blitzender Chrom und dröhnende Motoren – „Oldie but Goldie“ heißt es am Wochenende auf der Diele Niehaus im Bad Bentheimer Ortsteil Sieringhoek.

Oldtimer-Treffen und Open-Air in Sieringhoek

gn Bad Bentheim. Zahlreiche Vereine, darunter die Landjugend Gildehaus, die Simson-Freunden Grafschaft Bentheim, der Alt-Traktoren-Club Ochtrup und viele Liebhabern alter Schätze finden sich am Sonnabend, 10. Juni, und Sonntag, 11. Juni, ab 11 Uhr beim zweiten „Gildehauser Oldtimertreffen“ am Festgelände Zur Brechte 4 in Bad Bentheim-Sieringhoek ein. Erwartet werden über 200 Aussteller aus ganz Deutschland und den benachbarten Niederlanden.

Sie präsentieren ihre liebevoll restaurierten und instand gehaltenen Klassiker entlang der 150 Meter langen Baumallee, die zum Hof führt, auf der Hoffläche der Diele Niehaus und in dem angrenzenden Waldstück. Traktoren wie Hanomag, Deutz oder Schlüter sowie Zweiräder wie Kreidler und Solex lassen die Herzen ihrer Besitzer und Fans höher schlagen. Zudem verbreiten Trabant und Simson ihr „ostalgisches Flair“ und sorgen für eine besondere Note.

Als besonderes Highlight steht am Sonnabend ab 17.30 Uhr das zweite „Sieringhoekaville“ Open Air auf dem Programm. Mit Rockmusik bringen die drei regionalen Bands „DMF“, „Therapiegruppe“ und „Rocksport“ die Stimmung zum Kochen. Internationale Gäste auf der Bühne sind die Bands „Deadly Alliance“ aus den Niederlanden und „1 Bruit Kikour“ aus Frankreich. Für das Open Air und auch beim Oldtimertreffen ist der Eintritt frei.