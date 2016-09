dpa München. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben sich in München viele Menschen zum Oktoberfest aufgemacht. Noch vor der Öffnung der Bierzelte bildeten sich vor deren Eingängen erste Warteschlangen. Nach der Öffnung rannten die ersten Gäste in die Bierzelte, um sich einen guten Tisch zu sichern. Vom neuen Rucksackverbot hatten die meisten Besucher gehört und ihre Taschen zuhause gelassen. Auch die Kontrollen an den Zugängen trübten die gute Stimmung bei den meisten Besuchern nicht.