Özdemir denkt über Rückzug als Grünen-Vorsitzender nach

Der Wahlabend in den USA setzt das fort, was die Amerikaner seit Monaten gewohnt sind: Ein beinhartes Rennen zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Besonders eng fast schon traditionell: Florida. mehr...

Sie sollen Freiwillige für die Terrormiliz IS rekrutiert haben. Lange hat der Verfassungsschutz das Treiben der Islamisten in NRW und Niedersachsen beobachtet, nun hat die Polizei zugeschlagen. Auch die angebliche Nummer Eins des IS in Deutschland ist gefasst. mehr...