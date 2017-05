Österreichs Vizekanzler Mitterlehner tritt zurück

dpa Wien. Österreichs Vizekanzler und Parteichef der konservativen ÖVP Reinhold Mitterlehner hat seinen Rückzug von all seinen Ämtern angekündigt. „Ich finde, es ist genug“, sagte der 61-Jährige in Wien. Mitterlehner war innerhalb seiner Partei zuletzt stark unter Druck geraten. Die ÖVP ist als Juniorpartner gemeinsam mit den Sozialdemokraten in einer Koalition. Innerhalb der Regierung gab es zuletzt große Zerwürfnisse. Mit dem Schritt Mitterlehners gelten Neuwahlen vor dem regulären Termin im Herbst 2018 als wahrscheinlich.