Obduktion ergibt: Seniorin nach Attacke erstickt

Auch zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer Altenheimbewohnerin in Neuenhaus herrscht Unklarheit darüber, wie es zu der Tat kommen konnte. Das „Haus am Bürgerpark“ hat seine Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

Neuenhaus. Nach wie vor ist unklar, warum eine 87-jährige Frau in der Nacht zu Sonnabend in einem Altenheim in Neuenhaus sterben musste. Die Polizei konnte wenige Stunden nach der Tat einen Verdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 18-jährigen Asylbewerber aus Somalia, der seit November 2015 in der Grafschaft lebte und unter der Obhut des Landkreises stand.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der junge Mann die Seniorin am Sonnabend zwischen 3 und 4 Uhr umgebracht hat. Dabei wandte er offenbar starke Gewalt an. Ob die Frau möglicherweise erschlagen oder erstochen wurde, wollte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. Das Ergebnis einer Obduktion am Sonntag in Oldenburg ergab, dass die 87-Jährige an ihrem eigenen Blut erstickte.

Sicherheitsdienst für das „Haus am Bürgerpark“

Die Betroffenheit im „Haus am Bürgerpark“, das in der Innenstadt von Neuenhaus steht, ist groß. „Gesellschafter, Geschäftsführer, Einrichtungsleitung und Mitarbeiter sind von diesem schrecklichen Verbrechen zutiefst erschüttert“, berichtet Geschäftsführer Dirk Wortelen am Montag und fügt hinzu: „Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen des Opfers, sie sind bei den Bewohnern der Einrichtung und ihren Angehörigen – und sie sind nicht zuletzt und weniger bei den Mitarbeitern vor Ort.“

Dirk Wortelen hat aus den Vorkommnissen erste Konsequenzen gezogen. Bis auf Weiteres wurde ein Sicherheitsdienst engagiert. Außerdem sind künftig im Nachtdienst nicht mehr ein, sondern zwei Mitarbeiter tätig. „Es geht darum, wieder ein Gefühl von Sicherheit herzustellen“, erläutert der Geschäftsführer. Es werde noch lange dauern, bis die Geschehnisse verarbeitet sind. Das „Haus am Bürgerpark“ stehe vor einem Prozess, „von dem wir alle noch gar nicht wissen, wie lange er dauern wird, bis wieder ein Stück Normalität und Alltag einkehren wird“.

Ermittler finden keine Einbruchsspuren

Was genau sich in der Nacht zu Sonnabend in dem Altenheim abspielte, ist immer noch unklar. Wie der 18-Jährige das Gebäude betreten konnte, steht bislang noch nicht fest. „Es gibt keine Einbruchsspuren“, berichtete Erster Staatsanwalt René van Münster auf GN-Anfrage. Auch zum Motiv gebe es noch keine schlüssigen Erkenntnisse. Der Verdächtige habe am Sonntag vor dem Haftrichter am Amtsgericht Nordhorn Angaben gemacht, die „nicht nachvollziehbar“ seien, teilte René van Münster mit.

Der junge Mann sitzt jetzt im Jugendgefängnis in Vechta in Untersuchungshaft. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Osnabrück lautet auf Totschlag, nicht auf Mord. Das lässt darauf hindeuten, dass die Tat nicht geplant war. Dazu passt auch die Angabe der Staatsanwaltschaft, dass der 18-Jährige und sein Opfer sich nicht kannten. Die Nachtwache des „Haus am Bürgerpark“ hatte den Mann in der Nacht zu Sonnabend plötzlich auf dem Flur gesehen. Der 18-Jährige flüchtete zunächst, wurde später aber in Neuenhaus festgenommen.

