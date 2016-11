Obama unternimmt letzte Europareise als US-Präsident

Mehr aus diesem Ressort

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) führt Gespräche mit der Regierung in Ankara. Es ist ein Besuch in schwieriger Zeit. Präsident Recep Tayyip Erdogan geht seit dem Sommer auf breiter Front gegen die Kritiker seiner Politik vor. mehr...

Wer den Supermond am Sonntagabend schon ausgiebig bewundert hat, ist schlau gewesen: In der Nacht zum Dienstag ist laut Vorhersage die Aussicht wegen dicker Regenwolken vielerorts weit schlechter. mehr...

Die jüngsten Ereignisse in der Türkei sorgen in der EU für große Beunruhigung. Allerdings nicht in allen Hauptstädten gleichermaßen. Jetzt wird der deutsche Außenminister erstmals seit dem Putsch wieder türkische Regierungsvertreter in Ankara treffen. mehr...