Obama ordnet Begnadigungen und Haftzeitverkürzungen an

Mehr aus diesem Ressort

Am Morgen nach der Lkw-Todesfahrt auf einem Berliner Weihnachtsmarkt verdichten sich die Hinweise: Es war wohl ein Terroranschlag. mehr...

Trotz Fahrverboten und Fabrikschließungen hat sich der gefährliche Smog im Norden Chinas weiter ausgebreitet. 460 Millionen Menschen in sechs Provinzen waren heute „stark verschmutzter“ oder „​gefährlicher“​ Luft ausgeliefert, teilte die Umweltorganisation Greenpeace mit. mehr...

Die Außenminister Russlands, der Türkei und des Irans kommen zu Syrien-Gesprächen in Moskau zusammen. Das erste Treffen in diesem Format steht im Schatten des Attentats auf den russischen Botschafter in Ankara. Der Todesschütze ist ein türkischer Polizist. mehr...