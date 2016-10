dpa Washington. US-Präsident Barack Obama hat frühzeitig gewählt. Er gab in Chicago seine Stimme ab. Der Präsident machte damit Gebrauch von der frühzeitigen Stimmabgabe, die in 37 Bundesstaaten und der Hauptstadt möglich ist. Auf die Frage von Journalisten, wen er gewählt habe, grinste der Präsident nur. Er ist ein großer Unterstützer der Demokratin Hillary Clinton, für die er auch immer wieder Wahlkampf macht. Der eigentliche Wahltermin in den USA ist der 8. November.