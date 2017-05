Viel Wildwuchs, wuchernder Efeu und chaotische Wegeführung: Der Bürgermeister-Meyeringh-Park in Schüttorf soll umgestaltet werden. Dort soll ein Ort für „Ruhe und Entspannung in der Stadtmitte“ geschaffen werden.

Oase mitten in der Schüttorfer Innenstadt

Schüttorf. Der Bürgermeister-Meyeringh-Park in Schüttorf wird zurzeit eher als schnelle Abkürzung genutzt als für einen erholsamen Spaziergang. Das könnte sich aber bald schon ändern. Denn mit fest installierten Sonnenliegen, einem Labyrinth und dem Blick auf den Schüttorfer „Riesen“ soll der Park zukünftig zum Verweilen und Entspannen einladen. So sieht es zumindest das Konzept des Ingenieurs für Landschaftswesen, Niklas Rademaker, vor, für das sich der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt am Montag mehrheitlich ausgesprochen hat. Insgesamt standen drei Konzepte zur Auswahl.

Fördergelder

Für geschätzte 85.000 Euro soll der Park umgestaltet werden. 80.000 Euro kommen dabei aus den letzten Fördertöpfen der 2. Stadtsanierung. Hinzukommen vermutlich noch Kosten für das Planungsverfahren und neue Beleuchtung. „Bei der Beleuchtung sollten wir auch investieren. Das gibt ein den Leuten ein Sicherheitsgefühl“, meinte Lars Kirchmann (SPD). Zurzeit seien die Wegeführung und die Bepflanzung des Parkes etwas chaotisch, meinte Niklas Rademaker. „Meine Freundin und ich wollten bei der Planung mehr Struktur und Ruhe in den Park bringen. Deshalb schlagen wir auch vor, die Zugänge zu reduzieren“, erläuterte er. Statt den heutigen acht Eingängen sollen dann fünf Wege in den Park führen.

Maßnahmen

Zusätzlich sollen die Sandsteinmauer zur Jürgenstraße erneuert und die bestehende Carportwand gestaltet werden. Bei der Bepflanzung setzt der Ingenieur auf ganzjährig blühende Pflanzen. „Der Park hat bereits viele schöne große Parkbäume“, bemerkte Rademaker. Der Baumbestand soll überwiegend erhalten bleiben, trotzdem wird es Fällungen geben. „Im westlichen Teil sind einige junge Bäume hinzugepflanzt worden. Vielleicht muss an dieser Stelle der ein oder andere Baum weichen“, sagte Rademaker. Die Sonne genießen sollen die Parkbesucher dann auf zwei festinstallierten Sonnenliegen, die auf einem kleinen Hügel aufgestellt werden. Es soll aber auch ausreichend Schattenplätze geben. Als Treffpunkt ist ein angelegtes Labyrinth mit angrenzenden Sitzmöglichkeiten geplant.

Wünsche der Ausschussmitglieder

Wert legten die Ausschussmitglieder darauf, dass der Park weiterhin pflegeleicht bleibt und die Menschen sich dort treffen können. Zusätzlich vergewisserten sie sich, wie vandalismusresistent die einzelnen Elemente sind. „Ich wünsche mir noch ein paar mehr Sitzgelegenheiten“, sagte Silke Stamme (CDU). Dieser Vorschlag wurde in die Beschlussfassung noch eingefügt. Der Antrag von Harry van Zwieten (Grüne), die Konzepte nach einer Bürgerbeteiligung zu verändern, wurde abgewiesen. „Wegen der Förderung haben wir etwas Zeitdruck, die Gelder auch wirklich zu verbrauchen“, erklärte Bauamtsleiter Dieter Salewski. Der Wunsch nach einem Labyrinth sei von zwei Schüttorferinnen gekommen.

